OEA insta a Venezuela a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una nueva resolución presentada por Colombia que busca generar presión para que el régimen de Nicolás Maduro le abra sus puertas a la ayuda humanitaria.



La resolución pasó con 19 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, en Washington, que fue citada con este propósito.

Es la primera vez, desde que la OEA comenzó a intervenir en la crisis venezolana, que Colombia propone y encabeza una resolución en este órgano.



En el documento se hace un llamado a que se permite el ingreso de la ayuda humanitaria y se insta "a las instituciones públicas de Venezuela, en especial las fuerzas militares y de policía, a que se abstenga de bloquear el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, dando el debido respeto a los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia operativa de la asistencia humanitaria, así como el respeto de los derechos humanos".

En su punto número 4, la resolución propone acoger la "Declaración sobre la Situación en la República Bolivariana de Venezuela del Comité Jurídico Interamericano" del pasado 22 de febrero, en la que se establece que la ayuda ofrecida "no viola el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados" y, por lo tanto, debería ser recibida y distribuida de manera equitativa entre la población sin importar su procedencia.



Se trata de un punto importante, pues el régimen de Maduro ha usado este argumento para justificar su posición.



Estados Unidos y otras naciones del mundo han puesto a disposición más de 250 millones de dólares en alimentos y productos de primera necesidad que no se han podido distribuir, pues el régimen de Maduro continúa oponiéndose a su ingreso.



El gobierno de Uruguay intentó descarrilar la resolución introduciendo modificaciones que hacían énfasis en que la ayuda debía ser aceptada por el gobierno encargado. Esta posición, sin embargo, solo recibió el apoyo de cinco miembros de la OEA.



Durante la sesión, varios países utilizaron el momento para condenar la llegada de aviones militares de Rusia al vecino país. Alexander Kormachev, el representante alterno de Rusia ante la OEA dijo que lo de los militares no es ningún despliegue militar. Kormachev aseguró que no requerían la aprobación de la asamblea porque todo es parte de un seguimiento a los acuerdos firmados en el 2001 en cooperación técnica y militar.

Durante el paso de la ayuda humanitaria, dos camiones resultaron incinerados. Foto: Juan Diego Buitrago / EL TIEMPO

En la resolución se recuerda también que el Consejo Permanente ya le había pedido al gobierno venezolano desde febrero del 2018 implementar las medidas necesarias para evitar el deterioro de la situación humanitaria, incluida la "aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional".



Expresa, a su vez, su preocupación por el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil que está impidiendo que la población, especialmente los más vulnerables puedan obtener alimentos, medicinas, tratamientos médicos y oportunidades educativas que ofrecen estos países y eleva las alarmas "por el colapso del sistema de salud de Venezuela, que ha llevado a la reaparición de enfermedades infecciosas, previamente erradicadas en Venezuela, así como en los países fronterizos y en la región".



Recuerda, además, que la crisis política, económica, social y humanitaria en este país ha contribuido al deterioro de la calidad de vida de los habitantes y disparado un éxodo de inmigrantes sin precedentes y con implicaciones regionales.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En twitter: @sergom68