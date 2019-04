Judíos en Nueva York critican obligación de vacunar contra sarampión

Un grupo de padres antivacunas de la comunidad judía ortodoxa demandaron a la ciudad de Nueva York por forzar a vacunar a sus hijos contra el sarampión, afirmando que la urbe se extralimitó en sus funciones y se violaron sus creencias religiosas.

En la demanda dicen que la medida de obligar a la vacunación a aquellos que hayan estado en contacto con la enfermedad bajo pena de multa de 1.000 dólares es excesiva, y que el brote de sarampión que afecta a la ciudad es “insuficiente” para justificarlo.



Según medios locales, la epidemia de sarampión en el barrio de Williamsburg (Broo-klyn) no es lo suficientemente seria, ya que a pesar de haberse confirmado cerca de 300 casos, ninguno de ellos ha sido mortal, por lo que ven “arbitraria y caprichosa” la declaración de “emergencia de salud pública”.

El martes pasado, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró este estatus en Williamsburg, donde se desató una epidemia de sarampión desde octubre que afecta especialmente a la comunidad judía ortodoxa.



La demanda se dirige al Departamento de Salud e Higiene Mental de Nueva York y afirma que la ciudad no ha presentado toda la información referente a la pandemia.



“En lugar de utilizar los mecanismos legales, como la cuarentena, los funcionarios han impuesto no solo severas penas criminales y civiles por no vacunarse, sino que han asegurado que serán ‘vacunados contra el sarampión’, introduciendo el espectro de la injustificable vacunación forzosa”, afirma la demanda.

En las comunidades ortodoxas de Brooklyn hay debate entre defensores de las vacunas y quienes las rechazan. FACEBOOK

Una demanda similar se presentó en Rockland, al norte de Nueva York, tras haberse decretado la prohibición de que los menores sin vacunar accedieran a espacios públicos debido al grave brote de sarampión en la localidad, con 184 casos en una población de 300.000 habitantes.



En las comunidades ortodoxas de Brooklyn hay debate entre defensores de las vacunas y quienes las rechazan, basándose, en algunos casos, en una publicación antivacunas según la cual estas tienen “ADN de mono, rata y cerdo”, están “fabricadas con células de fetos humanos abortados y generan autismo”.



Rabinos como Jonathan Leener y médicos de la comunidad judía afirman: “El valor más sagrado del judaísmo es la santidad de la vida humana. Nuestra obligación religiosa es protegerla y preservarla. Dado nuestro conocimiento médico actual, uno podría argumentar que bajo la Ley judía estamos obligados a vacunarnos”. Leener descalificó publicaciones que están desinformando sobre el tema.