¿Por qué ha vuelto la violencia a las calles de Mineápolis?

Mineápolis, Estados Unidos, la misma ciudad donde se adelanta el polémico juicio por la muerte de George Floyd, estalló en protestas este fin de semana luego que un policía blanco asesinó a otro afroestadounidense en un caso que apunta al uso excesivo de fuerza letal.



(En contexto: Policía se confundió de arma y mata a afroestadounidense en EE. UU.)

Desde el domingo miles de personas salieron a las calles y protagonizaron violentos disturbios y enfrentamientos con la policía que de momento deja varios heridos y más de 40 arrestados.



El presidente Joe Biden ha prometido una investigación exhaustiva del caso, pero pidió calma a la comunidad mientras esta avanza.



El jefe de la Policía local, en una rueda de prensa este lunes, indicó que la muerte al parecer había sido accidental.



Duante Wright, la víctima afroestadounidense, tenía 20 años y se encontraba con su novia camino a la casa de familiares cuando se presentó el incidente. De acuerdo con el reporte de la policía, Wright fue obligado a detener su auto porque las placas estaban vencidas.



Kim Potter, la policía que lo detuvo, verificó luego que Wright tenía una orden de arresto. Según lo que se puede ver en un video que se grabó con la cámara de la policía, el hombre bajó del carro, pero luego intentó montarse de nuevo al parecer con la intención de fugarse.



(Le sugerimos: George Floyd murió por 'bajo nivel de oxígeno': médico en el juicio)



Se escucha a la policía diciéndole "no lo hagas" y luego advirtiendo "taser, taser", antes de disparar con lo que suponía era una pistola que emite una descarga eléctrica. Pero en su lugar abrió fuego con su arma real. "¡Oh, Dios, le disparé!", se escucha diciendo a la uniformada.

​

Según el jefe de la Policía, sus hombres son entrenados para portar el 'taser' en el lado no diestro y la de fuego en el diestro. Según este, al parecer Potter -que lleva 26 años en la fuerza pública- se confundió de lado.

La muerte de Wright provocó fuertes protestas que se convirtieron en violentas en algunos lugares. Foto: EFE

Pero la explicación no ha calmado los ánimos en una ciudad que fue escenario de los violentos enfrentamientos que siguieron a la muerte de Floyd, el 25 de mayo del año pasado, cuando un policía le puso la rodilla en el cuello hasta asfixiarlo.



El caso desató jornadas de protestas en todo el país y una nueva reflexión nacional sobre brutalidad policial contra miembros de esta comunidad.



De hecho, el grito de los manifestantes este domingo y lunes era "no hay paz sin justicia", en alusión a que muchos de estos casos concluyen en la absolución del uniformado.



El caso de Wright, al menos por la evidencia inicial, parece ser muy diferente al de Floyd.



El policía en este incidente, Derek Chauvin, mantuvo su rodilla sobre el cuello del afroestadounidense por más de nueve minutos, pese a que este le indicaba que se estaba ahogando y ya estaba en el piso y esposado.



Además, tenía a su lado a otros tres uniformados y varios transeúntes le suplicaron que retirara su rodilla, pues lo estaba matando. Floyd fue declarado muerto pocos minutos después y ya no tenía pulso cuando llegaron los paramédicos.

Con el lanzamiento de rocas y otros objetos contra el Departamento de Policía de Brooklyn Center, las personas repudiaron el hecho de esta semana. Foto: CRAIG LASSIG. EFE

Potencial de más violencia es grande

Aun así, la situación es explosiva pues el nuevo caso sucede en la misma ciudad y a unos cuantos kilómetros de donde se adelanta el juicio contra Chauvin.



Y hay mucha expectativa por el veredicto al que llegue el jurado en los próximos días.



(Lea Aquí: Juez del caso Floyd dice que espera alegatos finales la próxima semana)



Una absolución de Chauvin justo cuando acaba de presentarse la muerte de Wright podría provocar un estallido no solo en Mineápolis, sino a nivel nacional.



"Es el peor momento para que algo así sucediera", reconoció Mike Elliot, alcalde de Brooklyn Center, la localidad donde se presentaron los hechos.



Los ánimos, además, están muy caldeados porque a lo largo de los últimos días el juicio de Floyd se ha concentrado en los argumentos de la defensa.



Según estos, Floyd murió por su adicción a las drogas, pese a que los dictámenes de médicos y forenses concluyen que tuvo una falla cardiorrespiratoria asociada a su detención.



Así mismo, sostiene que la culpa fue de los transeúntes que le pedían liberarlo pues el policía se sintió intimidado por sus gritos y temió por su vida.



Explicaciones que han indignado a la comunidad y tiene a muchos con los nervios de punta.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

