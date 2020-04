Nueva York comenzará a realizar su propio test de anticuerpos

El estado de Nueva York, el más afectado por el coronavirus en Estados Unidos, comenzará a realizar 2.000 tests diarios de su propio examen de anticuerpos, otorgando prioridad a trabajadores esenciales, anunció el miércoles el gobernador Andrew Cuomo.



Cuomo indicó asimismo que decretará el uso obligatorio de máscaras si uno se ve obligado a pasar a menos de a dos metros de los demás, por ejemplo en el metro o en un supermercado.



(Lea también: ¿Qué hace que Trump suspenda los fondos para la OMS?)

Aunque la cifra de hospitalizaciones por covid-19 está bajando en Nueva York, la cantidad de muertos se mantiene prácticamente al mismo nivel a diario. En las últimas 24 horas hubo 752 muertes debido al coronavirus, y cada día hay 2.000 nuevos casos diagnosticados, indicó el gobernador en conferencia de prensa.



(Le puede interesar: Así se preparan los países para volver a la normalidad tras pandemia)



El estado tiene más de 202.000 infectados con el virus y ha registrado más de 11.500 muertos, la gran mayoría en la ciudad de Nueva York.



El test de anticuerpos requiere un simple pinchazo en un dedo, y ayudará a detectar quién ya tuvo el virus -aunque no haya tenido síntomas- y goza en principio de cierta inmunidad, lo cual le permite regresar al trabajo, explicó Cuomo. También permite obtener plasma que puede ser utilizado como tratamiento contra el covid-19, precisó.



(Además lea: ¿Qué hizo California para contener la pandemia del coronavirus?)

Las pruebas servirán para desarrollar tratamientos y detectar quienes ya fueron portadores del virus sin tener síntomas. Foto: EFE

El test de anticuerpos fue desarrollado por el departamento de Salud del gobierno estatal de Nueva York y si es aprobado por la agencia federal de medicamentos, la FDA, la capacidad podrá ser aumentada a 100.000 tests por día, estimó Cuomo.



"Vamos a priorizar el test de anticuerpos para personal de emergencia y trabajadores esenciales", incluido el personal médico y la policía de Nueva York, sostuvo el gobernador.



El gobernador insistió en que Nueva York precisa asimismo con urgencia ayuda del gobierno federal para poder hacer tests de diagnóstico del covid-19 a sus 19 millones de habitantes. Hasta ahora, en un mes, solo ha podido testear a medio millón de personas. "Cuanto más tests, más abierta la economía. Pero no hay suficiente capacidad nacional para esto", lamentó.



El uso de máscaras es recomendado por los Centros de Control de Enfermedades (gubernamental) desde el 3 de abril, pero no es obligatorio, como recordó el presidente Donald Trump, criticado por decir que no usaría mascarilla.



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el miércoles que la policía ayudará a recordar a los neoyorquinos que deben taparse la boca y la nariz en supermercados o almacenes, si éstos advierten de la medida en carteles en la entrada.



AFP