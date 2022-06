La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, convirtió hoy en ley varias medidas para endurecer el control de armas de fuego y la principal aumenta de 18 a 21 años la edad para comprar un arma de asalto y se exigirá además tener una licencia.



(Lea: No paran los tiroteos en Estados Unidos: cinco muertos este fin de semana)



Con esta medida Nueva York, que ya tenía las leyes más restrictivas del país,se une a los estados de Florida, Hawái, Illinois, Vermont y Washington, que limitan a 21 años para comprar algunos tipos de armas largas, mientras que Utah evalúa una propuesta similar.



(Le interesa: Estados Unidos busca acuerdos para regular el uso de las armas)

Entre las nuevas leyes se prohíben los cargadores de gran capacidad así como la venta de chalecos antibalas y equipo de protección corporal a los que no los necesitan para trabajar.



Igualmente las nuevas leyes convierten en un crimen hacer una amenaza de ataque y exigen que las fuerzas del orden público compartan e informen datos sobre armas confiscadas a las bases de datos estatales y federales.



El estado exigirá también a las redes sociales que supervisen y denuncien conductas de odio en sus plataformas.



El pasado jueves la legislatura, de mayoría demócrata, aprobó el paquete de medidas, como había reclamado Hochul, luego de que la ciudad de Búfalo fuera escenario de un tiroteo que dejó 10 muertos y tres heridos, once de ellos negros en el que el autor, Payton S. Gendron, un joven blanco de 18 años, usó un rifle de asalto.

Kathy Hochul (D) Gobernadora de #NuevaYork: "En el Estado de Nueva York, ahora estamos exigiendo a las redes sociales que supervisen y reporten las conductas de odio en sus plataformas". pic.twitter.com/1gFJlaBy66 — Yannis Estrada (@YannisEst) June 6, 2022

Gendron llevaba además un chaleco antibalas y un casco protector -como los que ahora se prohíben- en el que tenía adosado una cámara por la que retransmitió en vivo su crimen.



Tras el incidente, la Fiscalía general anunció que investigaría los sitios web que utilizó el joven para ejecutar y retransmitir el ataque. Gendron también dejó un manifiesto en el que recogía sus ideas racistas y supremacistas blancas y detallaba sus planes del ataque.

La violencia armada es una enfermedad que está destrozando a nuestra nación y ahora es el asesino número uno de niños. FACEBOOK

TWITTER

Pocos después de esta tiroteo, 19 niños y dos maestras murieron tras otro tiroteo en una escuela de Uvalde (Texas).



"Los pensamientos y las oraciones no solucionarán esto. Pero tomar una acción fuerte lo hará. Y lo haremos en nombre de las vidas que se han perdido", afirmó Hochul que realizó el acto en el condado de El Bronx, donde el pasado abril una estudiante de 16 años que salía de la escuela murió por una bala perdida y en mayo una niña de once.



La nueva legislación establece también como delito la venta de armas de fuego que no puedan ser sometidas a microestampado, una técnica innovadora de marcado de municiones que marca balas y cartuchos con una huella dactilar única cada vez que se dispara un arma de fuego.

AFP

Más noticias del mundo

- Boris Johnson se salva de ser destituido de su cargo tras moción de censura

- Poveglia: esta es la historia de la isla ‘más embrujada del mundo’

- 'Y el uribismo, ¿chao?': Francisco Santos responde a María Isabel Rueda