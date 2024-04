Nueva York: 'Me ahorré miles de dólares usando esta app para comprar comida'

conozca el truco de esta persona que ha podido ahorrar miles de dólares por medio de una aplicación y que cada vez más personas han descargado en su celular. Una de las cualidades de Nueva York es su impresionante oferta gastronómica , la cual va desde platillos callejeros hasta alimentos gourmet en restaurantes de alta especialidad. Sin embargo, para acceder a estos últimos deberá desembolsar una buena cantidad de dinero, a menos quey que cada vez más personas han descargado en su celular.

Un hombre de 32 años llamado Hani Mahmoud contó para el diario The New Yorker cómo ha sido su experiencia usando la aplicación para celular To Good to Go, la cual le ha ayudado a probar la comida de restaurantes de todo tipo por una pequeña cantidad de dinero.

Es así como ha logrado probar los platillos de exclusivos restaurantes de Upper West Side por tan solo US$12 aproximadamente, lo que le ha representado un buen ahorro para su bolsillo si se toma en cuenta que es un usuario frecuente de la aplicación. De acuerdo con el medio citado, Mahmoud habría ahorrado US$1.700 en comida gracias a la app.

Too Good To Go: la app para comer barato en Nueva York



Se trata de un programa que busca disminuir la cantidad de desperdicios que se generan en los restaurantes pero también de ayudar a sus usuarios a reducir el costo de sus comidas, ya que permite ‘rescatar’ de un destino inoportuno los alimentos no vendidos de una gran cantidad de negocios de comida de todo tipo en Estados Unidos.