Nueva York: la nueva ley con la que multarían a los conductores de vehículos ruidosos

Uno de los problemas de las grandes ciudades es el ruido. Y Nueva York no se queda atrás. Por eso, allí impulsan una nueva legislación que sería aprobada este jueves, para instalar cámaras que detecten vehículos como coches o motocicletas que generen intensa contaminación auditiva. ¿El objetivo? Multar a sus conductores.



El principal impulsor de esta medida fue el miembro del consejo municipal Keith Powers, que representa al East Side de Manhattan. Según reprodujo The New York Post, el funcionario manifestó: “Las quejas por el ruido han aumentado y su aplicación ha sido muy difícil, especialmente en mi distrito y otras zonas de Manhattan”.

Keith Powers, uno de los impulsores de la legislación Foto: Instagram @keithpowersnyc

En esta línea, planteó que vieron que en París funcionaba bien el sistema de cámaras, por lo que se les ocurrió aplicarlo en la Gran Manzana.

Cómo funciona el programa de multas en Nueva York



De acuerdo con la explicación del propio sitio del Consejo de la Ciudad de Nueva York, esta legislación establecerá un programa de cámaras de ruido que detectarán vehículos a motor que excedan los límites sonoros permitidos por ley. Contarán con una tecnología que las activará si un vehículo alcanza al menos 85 decibeles en una distancia de 15 metros o más.



A su vez, será el Departamento de Protección Ambiental (DEP, por su sigla en inglés) el encargado de asegurarse de que no haya menos de cinco cámaras de ruido en cada uno de los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, el Bronx y Staten Island. No obstante, Powers explicó que la idea es que el número de dispositivos detectores de ruido crezca.

En cuanto al precio que deberán pagar los infractores, las multas variarán entre los US$800 y los US$2.625, dependiendo de si se trata de una primera o tercera violación a la legislación.