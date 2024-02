Nueva York: la mujer de 90 años que todavía trabaja como agente de tránsito

Recientemente, una mujer de 90 años de edad que trabaja como agente de tránsito en Nueva York, celebró su aniversario 45 en el oficio al que le ha dedicado la mitad de su vida de manera ejemplar. Al respecto contó cómo ha logrado seguir trabajando por tanto tiempo.

Maggie Poston, quien en enero de este año celebró su cumpleaños 90 y el 45 aniversario como guardia de cruce peatonal en Park Slope, en Estados Unidos, ha dedicado cada una de sus mañanas a ayudar a generaciones de niños de la escuela PS 282 a cruzar la calle de manera segura desde 1978, así lo dio a conocer la cadena estadounidense News 12 Brooklyn.

La mujer de 90 años que trabaja como agente de tránsito en Nueva York



En medio de flores y pancartas, la mujer recibió una serie de felicitaciones por su cumpleaños y por su honorable labor. Por medio de una entrevista para la cadena de televisión, Poston contó que Qha sido el amor de Dios el que la ha cuidado todos estos añosQ y le ha ayudado a levantarse a tiempo, ya que, confesó, no necesita reloj para despertar por las mañanas y asistir a trabajar.

Esta labor ha sido reconocida por todos los que la rodean, incluyendo a las docentes de la escuela, quienes declararon que la Maggie siempre ha sido muy entregada a su trabajo. También destacaron que cuando ocurre algún incidente en las calles, ella siempre acude a auxiliar y detener el tránsito para evitar que los niños salgan lastimados o que ocurra otro choque.

Confiesa que Dios le ha ayudado durante todos estos años. Foto: News 12 Brooklyn

Aunque la mujer lleva casi 50 años en el trabajo dice que no el oficio no ha cambiado mucho. “Nadie me molesta, cruzo a los niños y miro el tráfico”. “Los años pasaron tan rápido que ni siquiera me di cuenta… simplemente voy a trabajar y vuelvo a casa”, comentó en entrevista para CNBC.



Su departamento está a menos de una milla de la escuela en el barrio Prospect Heights de Brooklyn y aunque vive sola su familia la visita con frecuencia.



Maggie Poston se ha convertido en un miembro muy apreciado de su comunidad, pero también en un ejemplo de que cuando amas lo que haces, el tiempo casi de manera literal pasa volando.