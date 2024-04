Nueva York: la enorme cárcel en la ciudad que reemplazará a Rikers

el desarrollo de un penal en forma de rascacielos, el cual tendrá un aspecto futurista y estará situado en Chinatown, en Manhattan. Se espera que la obra alcance los 90 metros de altura y esté terminada para 2027. La iniciativa de sustituir Rikers Island, conocido como el mayor complejo penitenciario de Nueva York , con cuatro cárceles, incluye. Se espera que la obra alcance los 90 metros de altura y esté terminada para 2027.

En 2017, el entonces alcalde Bill de Blasio aprobó un presupuesto de US$8.300'000.000, “que incluye la construcción de la cárcel más alta del mundo en Chinatown”, según consigna el sitio Welcome To Chinatown. Luego de que se decidiera cerrar la cárcel de Rikers, la ciudad de Nueva York aprobó la moción de desarrollar cuatro centros penitenciarios , incluido uno en el corazón de Chinatown., según consigna el sitio

Para construir la “cárcel más alta del mundo”, las autoridades han dispuesto los predios ubicados entre Centre y Baxter Streets, y White y Walker Streets. La cuadra será ocupada casi en su totalidad por el nuevo centro penitenciario, que se espera alcance 40 pisos y albergue 1.040 camas. Las instalaciones tendrán estacionamiento subterráneo y un área comercial a nivel de calle, según reporta New York Times.

La zona no es ajena a los centros penitenciarios, ya que en el lugar en donde estará la llamada “cárcel más alta del mundo”, se encuentra el hoy llamado Manhattan Detention Complex, conocido de forma coloquial como The Tombs, el cual es una cárcel que abrió sus puertas en 1838. Este espacio actualmente está siendo demolido para dar pie a la construcción de la penitenciaría en forma de rascacielos. Se espera que la preparación del terreno termine para 2025 y entonces comience a erigirse la nueva prisión.

La demolición de los dos edificios que comprenden el Manhattan Detention Complex empezó hace unas semanas. Foto:www.google.com/maps Compartir

Vecinos se oponen a la construcción de la cárcel más alta del mundo en Nueva York



Los vecinos de Chinatown, en Manhattan, han levantado la voz para frenar el plan de construcción de la cárcel en el corazón de la zona urbana. De acuerdo a la asociación Welcome to Chinatown, la zona aún no se recupera económicamente del 11 de Septiembre, el cierre de Park Row, la actual construcción del Puente de Brooklyn y del Covid-19, por lo que atravesar por una obra de estas magnitudes no es viable.

Hace semanas, los vecinos de la zona iniciaron un movimiento para pedir al alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, que frenara la construcción de la mega cárcel de Chinatown. A pesar de las quejas de los vecinos, los trabajos ya han iniciado y, con ellos, los daños a construcciones vecinas. A principios de mes se reportó que el complejo habitacional de personas mayores Chung Pak, que se encuentra en la misma cuadra que The Tombs, fue dañado durante el inicio de la demolición.

Los administradores del edificio, que en su mayoría es habitado por adultos mayores con ingresos limitados, reportaron la aparición de grietas en la edificación. Los vecinos, además de compartir las molestias de la demolición, también han desarrollado alergias y dificultades respiratorias por el polvo, además de problemas en la piel.