Un hecho desafortunado ocurrió en Nueva York el pasado lunes 24 de octubre cuando un hombre, durante la hora pico, murió al quedar atrapado por las puertas del metro.

De acuerdo con las autoridades, el pasajero, de quien no se conoce su nombre ni edad, corrió por el andén para tomar el metro hacia el sur en la estación Columbus Circle poco antes de las 5 p.m. del lunes.



El hombre se dispuso a sostener la puerta; sin embargo, en la congestión no se dio cuenta cuando estas se cerraron y mucho menos que su ropa quedó atrapada en ellas.



Desafortunadamente, el vehículo comenzó a moverse y se lo llevó arrastrado hasta que otro tren en sentido contrario impactó contra el sujeto, ocasionándole la muerte. Según el ‘The New York Post’, la víctima fue declarada muerta cerca de la estación Central Park.

¿Qué dicen las autoridades?

Si bien la investigación se encuentra en sus primeras etapas, parece que este fue un terrible accidente que no involucró actividad criminal FACEBOOK

El lamentable suceso está en materia de investigación por las autoridades neoyorquinas, las cuales señalan los otros peligros del sistema de tránsito, pues no está claro si el hombre forcejeó y si el conductor se dio cuenta de que estaba atrapado.



“Si bien la investigación se encuentra en sus primeras etapas, parece que este fue un terrible accidente que no involucró actividad criminal”, dijo la MTA como parte de tranquilidad para los usuarios que se enfrentan a la creciente ola de violencia en el sistema de transporte.



Lo que sí es cierto, es que miles de ciudadanos temen que algo similar pueda pasarles por la congestión y el afán que se manifiesta durante la hora pico en el famoso metro de la gran manzana. El presidente de NYC Transit, Richard Davey, por su parte, expresó su pesar por la situación.

"Una persona en las vías fue atropellada por un tren y nuestros pensamientos están con su familia, el operador del tren y los pasajeros que presenciaron esta tragedia. Llegaremos a la causa y aprenderemos las lecciones que puedan surgir, ya que no hay mayor prioridad que la seguridad", dijo en un comunicado.

