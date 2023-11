Nueva York: harán peatonal una de las avenidas más famosas del estado

La emblemática Quinta Avenida de Nueva York se transformará en un pasaje comercial durante tres domingos de diciembre como parte de la especial iniciativa "Gift of Fifth". La Asociación de la Quinta Avenida anunció la campaña que cerrará la histórica arteria desde la Calle 49 hasta la Calle 59 para convertirla en un destino festivo con decoración navideña, delicias culinarias, oportunidades para fotos, regalos de tiendas y más.

La semana pasada, el alcalde Eric Adams reveló planes para peatonalizar completamente la Quinta Avenida desde las calles 48 hasta 59, ampliando la zona peatonal en tres bloques para llegar hasta el Central Park. Además, ciertas calles alrededor del Rockefeller Center y Radio City Music Hall permanecerán cerradas al tráfico durante toda la temporada navideña, garantizando una experiencia segura para los cientos de miles de visitantes que acuden a la animada área festiva.

La Quinta Avenida peatonal estará abierta los días 3, 10 y 17 de diciembre, de 12 p.m. a 6 p.m. Habrá 11 bloques de programación seleccionada, 19 socios de alimentos y bebidas, ocho áreas de actuación, 15 marcas minoristas participantes y alrededor de 500.000 visitantes.

“La Quinta Avenida siempre es icónica, pero durante esta temporada navideña todo será aún más excepcional y hermoso”, dijo Marie Boster, presidenta de la Asociación de la Quinta Avenida en un comunicado. "Gift of Fifth brinda a todos los neoyorquinos y visitantes más belleza, más música, más comida creativa de temporada y, durante los primeros tres domingos de diciembre, más espacio más allá de las aceras para disfrutarlo todo. Estamos agradecidos con nuestros socios por compartir nuestra visión de transformar nuestro paisaje urbano en un paraíso invernal para todos".

Habrá 11 bloques de programación seleccionada, 19 socios de alimentos y bebidas y ocho escenarios. Foto: fifthavenue.nyc

Atractivos y actividades de la Quinta Avenida para la temporada decembrina

Iniciando el 20 de noviembre, la parte superior de la Quinta Avenida se convertirá en un paraíso invernal con nueva decoración en las aceras, incluyendo una instalación de 150 abetos Fraser y Noble vivos, iluminados con luces blancas cálidas, colocados sobre 50 plataformas plateadas personalizadas. Los visitantes también podrán tomar fotos bajo un arco doble hecho de follaje navideño frente a GM Plaza en el 767 de la Quinta Avenida.

El 17 de diciembre, la Fundación Doris Duke presentará cantantes de jazz ganadores del Grammy en homenaje al papel intrincado de la Quinta Avenida en la historia del jazz. La avenida era conocida como "Swing Street" durante principios del siglo XX debido a su papel como anfitriona de legendarios músicos de jazz como Miles Davis y Billie Holiday.

Otros artistas incluirán a Michael Arenella & His Dreamland Orchestra, un conjunto de jazz proporcionado por Hire Juilliard Performers, la Escuela Secundaria de Música y Arte Fiorello H. LaGuardia, Metropolitan Klezmer, el Coro Juvenil de Brooklyn y la Escuela de Artes de Interpretación Frank Sinatra. Los amantes de la comida podrán disfrutar de donas de grosella negra y ponche de huevo sin alcohol de Modern, un restaurante con dos estrellas Michelin en el Museo de Arte Moderno, chocolate caliente en la famosa cafetería temporal de Longchamp, y bao buns y bubble tea de los vendedores locales Mao’s Bao and Tea and Milk.

En octubre, se reveló que el programa Open Streets del año pasado en la Quinta Avenida generó ventas adicionales de US$3’000.000 en negocios en las calles peatonales. Según un estudio realizado por Mastercard, los comerciantes en calles peatonales vieron un promedio de US$90.000 en ingresos adicionales por día.