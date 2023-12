Nueva York: hace mucho que no nieva y los expertos ya prevén una fecha para que suceda

Nueva York es una de las ciudades que más se pueden ver en series y películas. Seguramente todas las personas en el mundo han visto imágenes de la Gran Manzana cubierta de nieve y celebrando hermosas navidades e invernales momentos románticos. Pero la realidad es que eso hace tiempo no sucede.

Un artículo de Fox 5 compartió que las principales ciudades del noreste como Nueva York y Filadelfia acaban de batir récords en cuanto a nevadas. Pero no porque hayan registrado un alto índice de nieve, sino porque han pasado casi 22 meses desde que las zonas no han visto una pulgada acumularse en un día.

Cabe decir que el oeste y el centro del estado de Nueva York ya han experimentado la primera tormenta de nieve significativa. Esto debido al conocido efecto lago que se presenta cuando ráfagas de viento frío llegan hasta la zona de los grandes lagos que todavía conservan aguas cálidas, provocando un choque de temperaturas que generan la formación de tormentas y nieve.

A pesar de que se registró importante caída de nieve en la zona, esta no ha sido suficiente para llegar a la ciudad de Nueva York y, hasta ahora, los paisajes blancos solamente se han quedado en las ciudades a lo largo del corredor de la Interestatal 95.

¿Cuándo se espera que caiga nieve en la ciudad de Nueva York?

Para quienes estaban deseando disfrutar de una Blanca Navidad en la ciudad de Nueva York, tal como la que suele verse en las películas, hay malas noticias, por ahora parece que las condiciones climáticas no permitirán que esto suceda.

Aunque se espera que el aire frío pueda avanzar en el estado, la meteoróloga de Fox Weather, Amy freeze, señaló que por ahora únicamente se puede esperar la caída de nieve en zonas como Watertown: "Pero ¿cuándo la tendremos en lugares como Boston, Baltimore, Filadelfia, pues ha pasado tanto tiempo. La respuesta es: no pronto".

Facebook Twitter Linkedin

Algunas zonas de Nueva York ya han tenido tormentas de nieve. Foto: AFP

Según las predicciones climatológicas, por ahora no se pronostican eventos invernales significativos para el corredor de la Interestatal 95, por lo que la ciudad de Nueva York únicamente verá bajar la temperatura, pero no caída de nieve. Una de las razones por las cuales se llega a esa conclusión es que usualmente la primera nevada importante en Boston sucedía a finales de noviembre, pero aún no se ha presentado.

Con base en lo anterior se seguirán sumando días al récord sin nieve en la ciudad. Hasta ayer se han contabilizado 655 días desde que la gran manzana pudo recoger al menos una pulgada de nieve. De hecho, en Central Park, la última vez que se registraron 1.6 pulgadas de nieve fue el 13 de febrero de 2022. Cabe decir que la racha anterior sin caída de nieve importante fue de 383 días que terminó en marzo de 1998.