Nueva York exigirá certificado de vacunación para acceder a restaurantes

Nueva York exigirá un certificado de vacunación para permitir el acceso a restaurantes, salas de espectáculos y gimnasios, así lo anunció este martes el alcalde de Nueva York, Bill De Blasio. Con esto, la ciudad se convertirá en la primera de Estados Unidos en crear un pase sanitario.



"Es hora de que la gente vea la vacunación como algo literalmente necesario para tener una vida completa y saludable", indicó el alcalde de Nueva York en una conferencia de prensa.



En medio de un aumento de casos de covid-19 en Estados Unidos, de Blasio anunció que el pase sanitario, llamado 'Key to NYC' (Llave a Nueva York), será lanzado el 16 de agosto, seguido por un periodo de transición de un mes.



"Si usted está vacunado (...) tiene la llave, puede abrir la puerta. Pero si no está vacunado, lamentablemente no podrá participar de muchas cosas", dijo de Blasio .



En Nueva York, una ciudad de más de ocho millones de personas, el 71,8 por ciento de los adultos han recibido al menos una dosis de vacuna anticovid, según cifras oficiales.



Ahora el estado de Nueva York requerirá que todos los trabajadores sanitarios que tienen contacto con el público y todos los empleados estatales presenten un certificado de vacunación o se sometan a pruebas de detección del coronavirus.

