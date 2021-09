Inundaciones en Nueva York y alrededores dejan al menos 44 muertos

Al menos 44 personas fallecieron en Nueva York y otros puntos de la costa noreste de Estados Unidos debido a históricas lluvias torrenciales e inundaciones provocadas tras el paso del huracán Ida.



(Lea también: Escalofriante video de un avión atravesando el huracán Ida)

Con las calles convertidas en ríos y el servicio de metro inundado, la policía de

Nueva York informó de, al menos, 13 fallecidos, muchos de ellos atrapados en sótanos y alojamientos insalubres a los pies de los inmuebles de Manhattan, Queens o Brooklyn.



"Entre las personas con mayor riesgo durante las inesperadas inundaciones están los que viven en sótanos no registrados y que no cumplen las reglas de seguridad", escribió en Twitter la congresista demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez. "Gente trabajadora, familias inmigrantes y con bajos ingresos", añadió.



"Tengo 50 años y nunca había visto tanta lluvia", comentó a la AFP Metodija Mihajlov, que vio el sótano de su restaurante en Manhattan inundarse con ocho centímetros de agua. "Era como vivir en la selva, como la lluvia tropical.



Increíble. Todo es tan extraño este año", dijo. Cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos LaGuardia y JFK, así como en Newark, en el vecino estado de Nueva Jersey, donde imágenes de video mostraban una terminal inundada por la lluvia.



"Estamos todos juntos en esto. La nación está lista para ayudar", afirmó el presidente Joe Biden, quien el viernes prevé viajar al estado sureño de Luisiana, donde Ida destruyó edificios y dejó más de un millón de hogares sin electricidad.



Las inundaciones impidieron el tránsito en las principales vías de varios distritos de

Nueva York, incluidos Manhattan, el Bronx y Queens, sumergiendo muchos vehículos y obligando a los bomberos a rescatar a cientos de personas. Al menos 23 murieron en

Nueva Jersey, dijo a periodistas el gobernador Phil Murphy.



"La mayoría de estas muertes fueron personas que quedaron atrapadas en sus vehículos", explicó. Doce fallecieron en la ciudad de Nueva York, incluidos 11 que no pudieron escapar de sus sótanos, dijo la policía.



Las víctimas tenían entre 2 y 86 años. "Entre las personas MÁS en riesgo durante las inundaciones repentinas aquí están las que viven en viviendas en sótanos que no están registradas y que no cumplen con los códigos de seguridad", tuiteó la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez.



Son "familias de clase trabajadora, inmigrantes y de bajos ingresos", agregó. Otras tres personas fallecieron en el suburbio de Westchester, aún lleno de barro el jueves por la tarde, según funcionarios. Además, tres personas murieron cerca de Filadelfia, en Pensilvania.



(De interés: Lujosa torre se está hundiendo y preocupa a sus residentes millonarios)

New York City… mind the waterfall in the gap. #Ida pic.twitter.com/uuQEsFQ85u — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) September 2, 2021

Estela de destrucción

Ida sembró una estela de destrucción hacia el norte después de impactar como huracán de categoría 4 el fin de semana en Luisiana, donde provocó graves inundaciones y tornados.



"Estamos soportando un evento meteorológico histórico esta noche con lluvias récord en toda la ciudad, inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestras calles", sostuvo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el miércoles por la noche.



Nueva York y Nueva Jersey declararon el estado de emergencia, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió su primera alerta por inundación repentina en la historia de NYC, ya golpeada en octubre de 2012 por el huracán Sandy. "No conduzca por las calles inundadas.



No sabemos qué profundidad tiene (el agua) y es muy peligroso. Dé media vuelta", instó en un tuit. El NWS registró 80 milímetros de lluvia en Central Park en solo una hora, batiendo un récord del mes pasado durante la tormenta Henri. Los fuertes vientos y lluvias hicieron suspender el Abierto de tenis de Estados Unidos.



(Puede leer: La ley antiaborto de Texas que desata polémica en EE. UU.)



En Flushing Meadows, la tormenta interrumpió el partido de segunda ronda entre el sudafricano Kevin Anderson y el argentino Diego Schwartzman. En una escena surrealista, el agua entró por las cuatro esquinas del techo del recinto, colocado en 2018 justamente para que pudieran disputarse partidos bajo lluvia.

Facebook Twitter Linkedin

Un trabajador desbloquea los desagües en una calle afectada por las inundaciones en Brooklyn, Nueva York. Foto: Ed Jones. AFP

Amenazas de tornado

Los neoyorquinos se despertaron con un cielo azul despejado el jueves, cuando la ciudad volvió a la vida. Pero la destrucción de la noche anterior se hacía evidente en las ramas de los árboles caídos de las calles, mientras los servicios del metro se reanudaban lentamente.



Alrededor de 98.000 hogares en Pensilvania, 60.000 en Nueva Jersey y 40.000 en

Nueva York estaban sin electricidad, según el sitio web poweroutage.us.

Facebook Twitter Linkedin

Impresionantes imágenes de las inundaciones en Nueva York. Foto: Ed Jones. AFP

Escena surrealista

Es raro que tormentas así golpeen la costa noreste de Estados Unidos. Esto se produce cuando la capa superficial de los océanos se calienta debido al cambio climático. El calentamiento global está causando que los ciclones se vuelvan más poderosos y transporten más agua, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras de todo el mundo, según los científicos.



(Además: 'Es desgarrador ver a niños intubados': pediatra sobre covid-19 en EE. UU.)

Facebook Twitter Linkedin

Una persona se abre paso en medio de las lluvias de los restos del huracán Ida. Foto: David Dee Delgado. GETTY IMAGES NORTH AMERICA. Getty Images vía AFP

"El calentamiento global es una realidad y empeorará cada vez más a menos que hagamos algo al respecto", advirtió el senador Chuck Schumer. En Annapolis, a 50 kilómetros de Washington, un tornado arrancó árboles y derribó postes de electricidad.



El NWS advirtió que la amenaza de tornados sigue vigente, con alertas para zonas del sur de Connecticut, el norte de Nueva Jersey y el sur de Nueva York, mientras Ida avanzaba hacia el norte a través de Nueva Inglaterra este jueves.



(Puede leer: 'No se olvide de mí': exintérprete de Biden pide salir de Afganistán)

Facebook Twitter Linkedin

EN Queens, Nueva York, hubo daños por cuenta de caídas de árboles. Foto: ANGEL COLMENARES / EFE

Cambio climático

Varios responsables políticos atribuyen estos fenómenos meteorológicos extremos al

cambio climático, dos semanas después de las fuertes lluvias de la tormenta Henry.



"El calentamiento global es una realidad y empeorará cada vez más a menos que hagamos algo al respecto", advirtió el senador Chuck Schumer. Huracanes y tormentas son frecuentes en Estados Unidos pero, según los científicos, el calentamiento de la superficie de los océanos los hace más peligrosos.



Esto aumenta los riesgos en las poblaciones costeras, afectadas por las inundaciones relacionadas con el aumento de las aguas.



El alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, subrayó la necesidad de "hacer cambios" en la preparación frente al cambio climático y agradeció el esfuerzo de los equipos de emergencia que rescataron ayer a "cientos" de personas, muchas de ellas atrapadas en vehículos llenos de agua.

Amenaza por el huracán Larry

Entre tanto, la tormenta tropical Larry se convirtió en huracán este jueves en medio del Atlántico oriental sin presentar amenaza en tierra, por ahora, y con pronósticos de alcanzar una categoría mayor el viernes, según el NHC.



Tras su formación, el ciclón se encontraba a unos 875 kilómetros (545 millas) al oeste de las islas más al sur de Cabo Verde (África).



El sistema se está moviendo hacia el oeste a cerca de 31 kilómetros por hora (20 millas), con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas), con ráfagas más fuertes.



Los meteorólogos prevén un fortalecimiento de estable a rápido durante los próximos dos días, y se espera que Larry se convierta en un gran huracán el viernes por la noche. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 30 kilómetros (15 millas) desde el centro, y aquellos con fuerza de tormenta tropical, hasta 130 kilómetros (80 millas).



Se espera una disminución en la velocidad de avance el viernes. Pronostican que el sábado tendrá un movimiento ligeramente más lento hacia el oeste-noroeste.EFE y AFP

Más noticias

Conozca cuáles son los tipos de visa para los colombianosUE vuelve a imponer restricciones a viajes no esenciales desde EE. UU.