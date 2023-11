¿Cuáles migrantes se quedarán sin refugio en Nueva York y por qué?

Una delicada situación se avecina en la ciudad de Nueva York. De acuerdo a lo que expresó el alcalde, Erick Adams, durante los próximos días miles de migrantes deberán abandonar los refugios en los que se hospedan. Sin lugar a donde ir ni conocidos dentro del territorio neoyorquino, muchos de ellos deambularán por la vía pública y deberán dormir en las calles.

Durante el último tiempo, distintas ciudades de Estados Unidos sufrieron situaciones de desborde por el flujo de inmigrantes que ingresa a sus territorios. A pesar de que usualmente estas problemáticas afectan más fuertemente a estados fronterizos como California o Texas, las grandes metrópolis también suelen ser destino de muchos extranjeros en el país.

Los refugios para inmigrantes en Nueva York están desbordados

De acuerdo a lo que consignó USA Today, en septiembre se fijaron límites de tiempo para la permanencia de migrantes en refugios de la ciudad. Este plazo es de treinta días para personas solas y de sesenta para familias. Luego de ese tiempo, deben abandonar el lugar y solicitar otro refugio a la autoridad migratoria. La medida se tomó en el marco de la falta de instalaciones para contener a todas las personas sin lugar donde quedarse que llegan a Nueva York.

Según las cifras que dio el mandatario, 125.000 migrantes llegaron a la ciudad durante los últimos siete meses y aproximadamente la mitad de ellos están en refugios. Junto con este dato, también manifestó que el sistema de rotación de refugios no será efectivo para contener toda la demanda y que varios solicitantes terminarán en la calle.

Inmigrantes terminarán en las calles de Nueva York luego de que abandonen sus refugios Foto: AFP

Expertos consultados por el citado medio mencionaron que el problema no es solo el hecho de que los refugios no dan abasto, sino también que hay confusión en muchos inmigrantes, que creen que después del período inicial no pueden solicitar otro refugio y deben arreglárselas solos.