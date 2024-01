Nueva Jersey es el estado de donde la gente más se va y este es el motivo

El estado de Nueva Jersey cuenta con diversos atractivos, ofrece hermosos paisajes en sus playas y un ambiente tranquilo. Aunque si se quiere diversión, se puede ir a Atlantic City lleno de casinos y una agitada vida nocturna. También se puede entrar en contacto con la naturaleza, Meadowlands District alberga más de 265 especies de aves y además tiene el parque histórico Nacional de Morristown donde se encuentra el cuartel general de la guerra revolucionaria de George Washington. Por todo ello podría ser un gran lugar para vivir. Sin embargo, se convirtió en el estado que más personas abandonaron en 2023.

Un estudio realizado por United Van Lines concluyó que Nueva Jersey perdió más residentes que cualquier otro estado de Estados Unidos el año pasado, lo que significa que, por sexto año consecutivo, ha sido el área del país que un mayor número de personas abandona.

A detalle, el análisis expone que el 65 por ciento de total de personas que realizaron una mudanza en Nueva Jersey en 2023 lo hicieron para dejar el estado. Al respecto, EJ Antoni, investigador y economista de finanzas públicas de la Heritage Foundation, dijo a Fox News Digital, que la situación se debe principalmente a los altos impuestos y las políticas liberales.

"Esto no debería sorprendernos porque la gente es bastante sensible a las tasas impositivas cuando se trata de determinar dónde vivir y trabajar", dijo Anthony. El especialista agregó que esto es un tema relevante ahora que las personas ya no necesitan estar presentes en su lugar de trabajo, como un edificio de oficinas, sino que pueden realizar sus labores de manera remota, por lo que buscan mejores condiciones de vida.

Y es que Nueva Jersey tiene la sexta carga fiscal estatal y local más alta, así como la tercera mayor recaudación de impuestos per cápita. Y no solo eso, tiene además algunos de los impuestos a la propiedad más altos del país, lo que eleva el costo de vida. A ello hay que agregar un clima fiscal poco favorable para las empresas.

Facebook Twitter Linkedin

Nueva Jersey tiene altas tasas de imouestos. Foto: iStock

Además de la carga impositiva, también hay quienes opinan que una de las razones por las cuales miles de personas están dejando el estado es la cantidad de inmigrantes ilegales que han llegado a la zona, así lo afirmó el representante Jeff Van Drew.

¿Cuáles son los estados que más estadounidenses están dejando?

Queda claro que Nueva Jersey lleva años en el primer lugar de abandono en Estados Unidos, ya que un mayor número de personas deciden salir del estado para buscar su residencia, en comparación con otros distritos. Pero ¿cuáles son los que que también están siendo abandonados en mayor medida?

Según el análisis de United Van Lines, esta es la lista de los cinco estados que más mudanzas han registrado en 2023:

Nueva Jersey Illinois Dakota del Norte Nueva York Michigan

Aún así, cabe destacar que el récord de Nueva Jersey es importante no solo porque lleva seis años ocupando el primer lugar, sino porque supera al segundo, que es Illinois, por casi cuatro puntos porcentuales. Por el lado contrario, los estados que están resultando más atractivos para vivir y que han ganado residentes son: