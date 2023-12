Nueva Jersey: el divertido video de un grupo de policías cazando a un cerdo fugitivo

La policía siempre tiene que estar lista para cualquier llamado que se presente. Los oficiales están entrenados para enfrentar todo tipo de situaciones, por más complicadas que sean, pero probablemente un equipo de Nueva Jersey nunca se imaginó que algún día se verían obligados a perseguir un cerdo fugitivo.

Aunque las granjas son comunes en la zona, seguramente los oficiales no esperaban tener que atrapar a Albert Einswine, un cerdo fugitivo que se paseaba por un vecindario cerca de Tanyard Road y Brenner Drive en Deptford Township.

De acuerdo con lo que dieron a conocer diversos medios como Fox News, el animal se escapó de una granja en la sección de New Sharon de la ciudad, por lo que agentes del departamento de policía de Deptford Township tuvieron que acudir para perseguir al cerdo el martes por la tarde.

El cerdo se negaba a ser atrapado por la policía en Nueva Jersey

La situación resultó tan curiosa que el propio departamento de policía compartió un video donde se puede ver a los oficiales tratando de controlar al cerdo con un collar, pero el animal se resistió, dejando divertidas imágenes de los agentes haciendo su mejor esfuerzo por atraparlo.

Según el departamento de policía el puerco de cuatro años fue detenido tras una persecución que duró 30 minutos. "El video no muestra todo. Tuvimos que perseguir al cerdo durante un cuarto de milla. Son más rápidos de lo que parecen. Llegó bastante lejos para lo que era. No sé a dónde quería llegar", dijo el sargento detective Bob Jones a WPVI-TV.

El video causó risas no solo por la situación, sino por la manera en la que los oficiales decidieron tratar el asunto. En uno de las tomas se escucha decir a uno de los policías "muy bien aquí todos somos amigos", con la intención de calmar al animal antes de poder atraparlo.



"Que los policías persigan a un cerdo nunca deja de ser divertido. Él no estaba escuchando, no escuchó nuestras órdenes en absoluto, todo lo que aprendimos en la academia se fue por la ventana. Una vez que lo controlamos se calmó y la escena se volvió segura", dijo Jones.

El departamento de policía compartió parte de la persecución a través de su cuenta de Facebook con la leyenda "A veces los chistes simplemente se escriben solos" donde después dieron a conocer que el animal fue liberado bajo su propia responsabilidad y se reunió con su dueño.