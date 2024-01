Novio de Paola Suárez, de las perdidas, da su versión de los hechos: 'Yo no la golpee'

El pasado 10 de enero, se dio a conocer que Paola Suárez fue golpeada por su novio. Desde el hospital, Wendy Guevara, quien es su compañera en Las Perdidas, reveló el estado de salud de la influencer. José de Jesús Castro, quien horas antes le había pedido matrimonio a Paola, contó su versión de los hechos y dijo temer por su seguridad. “Los dos andábamos drogados”, reveló el joven.

“De hecho, yo estoy aquí afuera de Prevención, pues para poner mi demanda en contra de ella y es que, todo lo que dicen en las redes sociales, que yo estoy prófugo, que yo me estoy escondiendo, pues no es cierto, por eso yo vengo aquí a dar la cara”, declaró la noche del 10 de enero, según consta en un video publicado por León Tok.

También detalló qué es lo que le habría provocado las lesiones: “Pues los dos andábamos drogados. Y cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé y se cayó. Al lado de su cama hay una lámpara y allí fue donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué”, respondió el joven al ser cuestionado sobre los hechos.

Al mismo tiempo, aseguró que ella misma fue la que se lanzó del segundo piso de su casa: “De lo que dicen que yo la aventé del balcón y así, no es cierto porque yo ya estaba afuera y cuando ya estaba afuera, como vive en una privada, venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó”, dijo José de Jesús Castro.

El joven dio su versión en una entrevista. Foto: Facebook @SandraReyesLocutora e Instagram @paolitasuarez28

“Tiene cámaras en su casa”, agregó el joven al ser cuestionado sobre cómo podría demostrar su versión de los hechos. “Temo por mi seguridad y por la de mi familia, por sus amenazas que me mandan decir, que me van a matar, que van a ir por mí o que van a contratar gente para que me maten”, dijo José de Jesús. “Ella me amenazó. Me dijo que tenía todo el suficiente dinero para mandarme a matar”, contó al finalizar la grabación.

La versión de Paola Suárez



Desde el hospital, las amigas de la influencer hicieron una transmisión en vivo, en la que Wendy Guevara contó parte de los hechos violentos que Paola Suárez vivió junto a su pareja. “Paola les va a explicar lo que pasó y todo, pero su novio la golpeó. No había querido decir nada por respeto a ella, ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho. Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, entonces necesita una cirugía en la nariz, pero hasta que ella se desinflame”, contó Wendy.

Al salir del hospital, Wendy Guevara compartió otra transmisión en la que contó cómo fueron los hechos. “Hay unos videos donde Paola se avienta del segundo piso para alcanzar a la persona que llevaba un dinero. Y él cierra la puerta y deja a Paola encerrada, agarra la moto y se le cae. Entonces ella se tuvo que aventarse a la caja de su camioneta que la pone en la cochera, Paola se avienta a la camioneta y luego se para y cae luego al suelo. Corre atrás de él y el dinero si lo recuperó”, dijo la ganadora de La Casa De Los Famosos.

“No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebrante dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, publicó Paola en su cuenta de Instagram, desde el hospital.