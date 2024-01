Novio de Paola Suárez cambia la versión y admite haberla golpeado: ¿enfrentará la ley?

Luego de que se hiciera público que Paola Suárez estaba hospitalizada, tras haber sufrido una agresión física por parte de su novio, José de Jesús Castro, el joven dio su versión de los hechos y dijo que ambos estaban bajo la influencia de sustancias y que había sido un accidente. Sin embargo, ahora el hombre cambió su historia y ofreció una disculpa a la influencer: “Perdóname por no haber actuado de manera adecuada”, publicó.

El pasado 10 de enero Paola Suárez, conocida como dupla de Wendy Guevara en Las Perdidas, fue víctima de la violencia. De acuerdo a su amiga, Paola fue golpeada por su novio, a quien descubrió tratando de robarle. Según declaró la ganadora de La Casa de Los Famosos en una transmisión por su canal de YouTube, su amiga se aventó de un balcón cuando su novio la dejó encerrada en su casa y trató de huir con dinero.

Luego de que la misma Paola Suárez hizo un video en vivo a través de Instagram en donde se dio a conocer la situación desde el hospital de León, Guanajuato, a donde llegó de urgencias, José de Jesús Castro dijo que él no había golpeado a la influencer, de acuerdo a un video publicado por el medio local León Tok.

“Pues los dos andábamos drogados. Y cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé y se cayó. Al lado de su cama hay una lámpara y allí fue donde se pegó en la cara, porque yo con otra cosa no le pegué”, dijo José de Jesús Castro, señalado como el agresor de Paola Suárez, en sus primeras declaraciones públicas, sin embargo, ahora el novio de la influencer parece haber cambiado su versión.

La nueva versión del novio de Paola Suárez



Tras las primeras declaraciones del sujeto deslindándose de los hechos, una cuenta de Instagram a nombre de José de Jesús Castro Carmona publicó un comunicado haciéndose responsable y un emotivo video de la pareja. Al mismo tiempo, los conductores del programa De Primera Mano dieron la primicia.

“Lamento sinceramente mis acciones y el dolor que te causaron. Perdóname por no haber actuado de manera adecuada. Me equivoqué y quiero disculparme contigo, Asumo la responsabilidad de mis acciones y estoy dispuesto a hacer lo necesario para enmendarlo. Pido disculpas por cualquier daño que haya causado”, dice parte del mensaje publicado por la cuenta @josedejesuscastrocarmona, la cual fue creada en enero de este año.

El comunicado fue publicado por una cuenta de Instagram que supuestamente pertenece al novio de Paola Suárez.

“Mi objetivo es aprender de esta experiencia y mejorar como persona, lamento profundamente por mi comportamiento pasado. Reconozco que estuve equivocado y estoy comprometido trabajar en mí mismo y asegurarme de no repetir errores similares en el futuro. Aprecio la oportunidad de aprender y crecer a partir de esta experiencia”, finaliza la publicación supuestamente hecha por el agresor de Paola López.

Novio de Paola Suárez podría ir a la cárcel



De acuerdo a lo dicho por Wendy en la transmisión en directo a través del Instagram de Paola Suárez, en la cual dieron a conocer que la influencer estaba hospitalizada, desde el primer momento la joven decidió denunciar a José de Jesús Castro, su hasta entonces novio. Luego, Paola habría recibido la visita de agentes del Ministerio Público.

Sobre si José de Jesús Castro podría ir a la cárcel, el abogado Víctor Rivera, explicó: "Del tipo de lesiones, son de seis meses a tres años, de primer grado; tres años a seis años, de segundo grado; y tercer grado, es de nueve años a 15 años, dependiendo el historial clínico y la certificación del tipo y la gravedad de lesiones que tiene. Aquí son lesiones graves porque va a haber una intervención quirúrgica", dijo en entrevista con Ana María Alvarado para Imagen Televisión.

“Yo voy a hablar con Paola para que se quede unos días conmigo para hacernos compañía y Mauro aquí está, porque uno nunca sabe, hermanas, y no sabemos si el muchacho vaya a querer buscarla para hablar con ella, que lo perdone, que no lo demande… Yo lo que no quiero es que ella esté sola”, dijo Wendy la noche del 10 de enero en su canal de YouTube.