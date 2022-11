El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, nombró a un fiscal independiente para que investigue al expresidente Donald Trump, informaron el viernes medios estadounidenses. Se trata de un exfiscal de La Haya.



"El fiscal general Merrick B. Garland anunció hoy el nombramiento del ex fiscal de carrera del Departamento de Justicia y ex fiscal jefe del tribunal especial de La Haya, Jack Smith, para (...) para supervisar dos investigaciones penales en curso", dijo el departamento en un comunicado.



El diario The Wall Street Journal y otros medios adelantaron horas antes que Garland, quien es también el fiscal general estadounidense, anunciaría el nombramiento



Trump, quien esta semana anunció planes para postularse nuevamente a la Presidencia en 2024, es objeto de múltiples investigaciones del Departamento de Justicia.



Está siendo investigado por su papel en el ataque al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, sus intentos de anular las elecciones de 2020 y el ocultamiento de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago.



