Nitazeno, la potente droga que se está tomando las calles de EE. UU.

Dos muertes en el condado de Boulder, Colorado, en 2023 son las últimas atribuidas en Estados Unidos a una potente clase de opioides sintéticos llamados nitazenos. La mayoría de los sistemas sanitarios no pueden detectar estas sustancias, por lo que se desconoce el número exacto de sobredosis, pero se sabe que están implicadas en más de 200 muertes en Europa y Norteamérica desde 2019, incluidas 11 en Colorado desde 2021. Una de las dos muertes del condado de Boulder se relaciona con una nueva formulación llamada N-Desetil etonitazeno, que fue identificada por un laboratorio nacional, y se cree que es la primera muerte por este compuesto.

The Conversation entrevistó a Christopher Holstege, profesor de medicina de urgencias y pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia y director del Centro de Toxicología de Blue Ridge, donde están aumentando las sobredosis de opioides. El experto explica qué son, propiedades, variedades y por qué los nitazenos son tan potentes y tan mortales.

​

¿Qué son los nitazenos?



Los nitazenos son una clase de opioides sintéticos que engloba más de 20 compuestos únicos, incluido el isotonitazeno, que se identificó por primera vez en 2019 y se conoce popularmente como ISO. También incluye el protonitazeno, el metonitazeno y el etonitazeno. Los nitazenos son sustancias psicoactivas o “drogas de diseño” que no están controladas por ninguna ley o convención, pero suponen un riesgo significativo para la salud pública. Estas drogas han aparecido recientemente como drogas ilegales en las calles. Los investigadores disponen de relativamente poca información sobre cómo reacciona el cuerpo humano a los nitazenos, ya que nunca se han sometido a ensayos clínicos. Pero las pruebas de laboratorio muestran que algunos de ellos podrían ser cientos o miles de veces más potentes que la morfina y de 10 a 40 veces más potentes que el fentanilo. La Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) ha clasificado muchas formulaciones de nitazenos como drogas de la Lista 1 de la Ley de Sustancias Controladas, lo que significa que no tienen uso médico y presentan un alto riesgo de abuso.



¿Cuándo se desarrollaron por primera vez?



Los nitazenos fueron inicialmente desarrollados en la década de 1950 por los laboratorios de investigación farmacéutica de la empresa química suiza CIBA. Esta empresa sintetizó numerosas sustancias de esta clase para utilizarlas como analgésicos. Sin embargo, nunca fueron aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para uso médico en humanos. Prácticamente cayeron en el olvido fuera de los círculos de investigación especializados hasta que resurgieron como drogas callejeras en 2019.



¿Y qué pasó en ese entonces?



A medida que las fuerzas del orden han tomado medidas enérgicas contra otras drogas, como el fentanilo, los laboratorios ilegales han utilizado investigaciones farmacológicas históricas para formular análogos de los nitazenos como drogas callejeras. Desde 2019, al menos seis fórmulas proceden de la patente original, pero otras, como la detectada en Boulder, son completamente nuevas. Se requieren pruebas de laboratorio especializadas para identificar nitazenos en muestras de toxicología. Las tiras reactivas de fentanilo no pueden detectar análogos de nitazeno. Desde que se detectaron por primera vez, estas sustancias han sido responsables de 200 muertes por sobredosis relacionadas con drogas en Europa y Estados Unidos. Aunque ya están identificadas como drogas ilegales en numerosos países, muchos profesionales médicos ni siquiera saben que existen.



¿Qué tipos de nitazenos circulan en las calles?



El nitazeno apareció por primera vez en 2019 en el Medio Oeste de EE. UU. como un polvo blanco similar a la cocaína. Más tarde se detectó en las calles de Washington como polvos amarillos, marrones y blancos. Desde 2022, la DEA ha encontrado otros tipos de nitazenos tanto en polvo como en pastillas azules. Los nitazenos también se mezclan con otras drogas callejeras como la heroína y el fentanilo y con pastillas falsas de oxicodona, sin que los usuarios lo sepan. El Departamento de Justicia ha acusado a varias empresas de China de enviar las materias primas químicas para fabricarlos en México y EE. UU., donde los carteles y traficantes las mezclan y luego las distribuyen en las calles.



¿Cuáles son los síntomas de una sobredosis?



Los efectos tóxicos del nitazeno se asemejan a los asociados a otros opiáceos clásicos como la morfina y el fentanilo e incluyen pupilas reducidas y ralentización de los sistemas respiratorio y nervioso central, lo que puede conducir a la muerte. Debido a su potencia, los síntomas pueden desarrollarse rápidamente después de que alguien se vea expuesto, causándole la muerte antes de que pueda recibir atención médica.



¿La naloxona contrarresta los efectos de la sobredosis?



La naloxona, comúnmente conocida como Narcan, es supuestamente eficaz para revertir las sobredosis debidas al nitazeno, pero pueden ser necesarias varias dosis potentes.

CHRISTOPHER P. HOLSTEGE (*)

THE CONVERSATION (**)



(*) Profesor de Medicina de Urgencias y Pediatría, Universidad de Virginia.



(**) The Conversation es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons .

Había alerta internacional del opioide desde 2019

Según el informe de la 44a reunión del Comité de Expertos en Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), realizada en Ginebra (Suiza) en 2021 (*), una de las variedades de nitazenos –el metonitazeno– fue sintetizado por primera vez a finales de la década de 1950 por una empresa química suiza en un esfuerzo por desarrollar analgésicos y alternativas opiáceas a la morfina, con unos efectos entre 30 y 200 veces superiores a los de la morfina.



La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ya había alertado años atrás sobre otra variedad de la misma droga: “El isotonitazeno, un nitazeno que se informó por primera vez a Unodc en 2019, y se colocó bajo control internacional en 2020”, aclara el informe.



En el mismo encuentro del 2021, la OMS incluyó el metonitazeno en una lista de cinco Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP), junto con el brorphine y la eutilona, entre otras.



“Los dos opioides sintéticos recomendados para la fiscalización internacional, la brorfina y el metonitazeno, pertenecen a un grupo químico conocido como ‘nitazenos’, que presenta diferencias estructurales con el fentanilo y, por lo tanto, puede quedar fuera del ámbito típico de las legislaciones genéricas para los análogos del fentanilo”, apunta la OMS.

En los limitados estudios clínicos disponibles, de acuerdo con el documento de la OMS, el metonitazeno se ha administrado por vía subcutánea e intramuscular para evaluar sus efectos analgésicos. En los pacientes que fueron sometidos a pruebas, los efectos depresores respiratorios del metonitazeno se han estimado en 50 veces superiores a los de la morfina, lo que produce una respiración deprimida con cianosis (coloración azulada o grisácea de la piel debido a una oxigenación insuficiente de la sangre) en una quinta parte de los pacientes. En la actualidad no hay ningún fármaco de esta clase aprobado para uso medicinal, dice el documento.



“En Estados Unidos, el metonitazeno, también conocido como ‘NIH 7606’, se identificó por primera vez en ocho muestras de sangre asociadas a investigaciones de muertes y se confirmó en 20 casos forenses postmortem”, asegura el documento.



Las víctimas mortales asociadas al abuso de esta sustancia en Estados Unidos también tenían, en su mayoría historial de abuso con fentanilo (55 % de los casos); indica el informe de la OMS, y precisa que la mayoría de los fallecidos tenían antecedentes de trastorno por consumo de opiáceos y consumían o buscaban heroína o fentanilo en el momento de la muerte.



La sustancia también se detectó en muestreos forenses en Canadá y Alemania desde 2019, pero hoy en día no está sometido a controles nacionales ni internacionales, aunque en Estados Unidos, apunta el documento de la OMS, puede estar sujeto a restricciones estrictas debido a su similitud estructural con otras drogas similares.

​

“Los minoristas de internet anuncian abiertamente la venta del metonitazeno y su disponibilidad internacional. También puede comprarse legítimamente a minoristas farmacéuticos para investigación, pero no para uso humano o veterinario”, señala el informe.



En términos generales, dice el documento, el nitazeno se ha descrito como un polvo blanco o blanquecino/beige, a veces de consistencia cristalina. Según imágenes divulgadas en un foro de discusión en línea y observadas en un sitio web que ofrece metonitazeno a la venta, muestran el metonitazeno como un polvo blanco, blanquecino o beige.

(*) El informe contiene las opiniones de un grupo internacional de expertos y no representa necesariamente las decisiones o la política declarada de la Organización Mundial de la Salud (OMS).