En Milwaukee, la ciudad más grande y poblada del estado de Wisconsin, en Estados Unidos, hay conmoción luego de que un niño de 10 años le disparó a su mamá en la cara porque ella se negó a comprarle un casco de realidad virtual a través de Amazon.



Las autoridades explicaron que el menor fue acusado como adulto por el delito de homicidio imprudente en primer grado. Actualmente, está recluido en un centro de detención juvenil, según el medio local Milwaukee Journal Sentinel , que no lo identificó debido a su edad.



En un primer momento, el niño le relató a la Policía que sacó el arma de la habitación de su mamá hacia las 7 a.m. del 21 de noviembre y que, acto seguido, se dirigió al sótano donde ella estaba lavando ropa.



El menor aseguró que estaba girando el arma alrededor de su dedo cuando esta se disparó. De inmediato, le dijo a su hermana de 26 años, quien llamó al 911, según recogen los medios de comunicación locales.



Sin embargo, como señala la denuncia que se divulgó en medios, el mismo menor admitió horas más tarde que sí le apuntó a su mamá con el arma de manera intencional.



Los fiscales del caso también revelaron que un día después de los hechos, el menor inició sesión en su cuenta de Amazon y ordenó un auricular de realidad virtual Oculus, y también agredió a su primo de siete años, según documentos citados por medios.



"Lamento mucho lo que pasó. Lamento haber matado a mi mamá", dijo el niño "sin empatía ni compasión", según su tía.



En su segunda declaración a las autoridades, el menor dijo que apuntó con el arma a su mamá y que trató de dispararle a una pared para "asustarla", pero que la golpeó cuando ella caminaba frente a él, según cita la denuncia.



Confesó a los investigadores, además, que sacó el arma semiautomática de la caja de seguridad porque su mamá lo despertó temprano ese día, a las 6 a.m., en lugar de hacerlo a las 6:30 a.m. y porque no le permitió hacer una compra en Amazon.



El menor de edad hizo su aparición inicial el viernes pasado en la corte del condado de Milwaukee, donde la fianza en efectivo se fijó en 50 mil dólares. Se espera que comparezca en el Centro de Justicia Juvenil y Familiar de esa ciudad este 7 de diciembre.



Por su parte, su abogada defensora, Angela Cunningham, dijo que aún está recopilando información sobre el caso. "Esta es una tragedia familiar absoluta. No creo que nadie lo niegue o no esté de acuerdo con eso", dijo en entrevista con medios locales. "El sistema para adultos está absolutamente mal equipado para abordar las necesidades de un niño de 10 años", agregó.



Los familiares les han narrado a las autoridades algunas conductas violentas del menor de edad, que enmarcan en un "comportamiento perturbador". Una de ellas, cuentan, fue un incidente en el que balanceó a su perro mascota por la cola cuando tenía 4 años. También, que hace unos seis meses, el menor provocó una explosión cuando prendió fuego a un globo que contenía un líquido inflamable y dijo haber escuchado "voces imaginarias".



La ley estatal de Wisconsin requiere que los niños de hasta 10 años sean acusados ​​como adultos por ciertos delitos graves, incluido el homicidio intencional en primer grado, como en este caso, así como el homicidio imprudente en primer grado y el intento de homicidio intencional en primer grado.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Redacción Internacional