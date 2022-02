¿Si un niño se acercara a usted para pedirle su celular, pidiendo ayuda porque está perdido, usted se lo prestaría?



Shannon Fraser, una mujer que estaba paseando a su perro, asegura que decidió hacerlo y terminó perdiendo casi 4.000 dólares por su buena voluntad.



Esta es su historia.

Se encontraba en Baldwin Park, un parque ubicado en Orlando, Estados Unidos, cuando un menor de edad, que parecía tener 12 años, se le acercó y le pidió ayuda.

Según narró Fraser a medios locales, el pequeño le dijo: "Mi teléfono se descargó. No puedo encontrar a mi familia o amigos" y le pidió que le prestara su teléfono celular para llamarlos.



Ella no dudó en brindar su ayuda y permitirle utilizarlo. Estuvo pendiente de él y escuchó cómo hablaba con una persona en altavoz. El menor preguntó si podía abrir una aplicación de mapas para ver por dónde podía llegar a donde supuestamente se encontraban sus conocidos: "Estoy a un pie de distancia".



“Él abrió los mapas y yo lo estaba mirando hacer eso. Yo estaba parada a tan solo unos centímetros de distancia”, expresó la presunto víctima.

Cuando se dió cuenta, era demasiado tarde

La mujer lo dejó ir sin ningún problema, pero al día siguiente recibió una notificación que la dejó helada.

El pequeño dijo que entraría a la app de mapas. Foto: iStock

"Recibo alertas de mi banco de que mis dos transferencias de Venmo -un servicio de pago móvil- fueron aprobadas. Una fue por un monto de 1.800 dólares -poco más de siete millones de pesos-. La otra fue por un monto de 2.000 dólares -casi ocho millones de pesos-. Y fue entonces cuando me detuve en seco", narró Fraser.



Al ponerse en contacto con el banco, le aclararon que la cuenta del niño se había configurado solo 30 minutos antes de conocerlo. Ella no lo podía creer: "La mayoría de mis aplicaciones estaban protegidas por identificación facial. Pensé que Venmo también lo estaba. No lo estaba".



También se contactó con las autoridades y, aunque la aplicación de pagos móviles le devolvió el monto completo que fue robado, no podrá utilizar el dinero mientras las investigaciones estén en curso.

