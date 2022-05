Dicen que cuando un niño quiere algo hará hasta lo imposible por conseguirlo. Para ejemplo, este pequeño de siete años que tomó las llaves de la camioneta de sus papás para ir por un helado a la tienda pero, como era de esperarse, no lo consiguió y ocasionó un accidente vial en Ohio, Estados Unidos.



El pequeño, de nombre Daniel Wittenbach, despertó ese día antes que sus padres. Al encontrarlos dormidos, al infante se le hizo fácil tomar las llaves del auto y salir a buscar su antojo matutino.



La KIA Sportage de los padres contaba con una cámara a bordo, por lo que pudieron ver que su hijo hizo todo por su propia cuenta.



Este mismo video enseña que, como era de esperarse, el pequeño no alcanzaba ninguno de los pedales, por lo que no tuvo control de la camioneta. No obstante, logró ponerla en Drive y comenzó a avanzar poco a poco hasta tomar vuelo.



Con destreza, salió de las calles de su vecindario y se dirigió a una avenida más grande. El pequeño logró cruzarla sin problema alguno, pero después se encontró con el tráfico en sentido contrario de una autopista local.

Afortunadamente, varios conductores lograron darse cuenta de que al volante venía un niño y formaron una especie de "barrera” para que no pudiera pasar.



Algunas personas intentaron romper las ventanas de la camioneta, pero esto espantó al niño y comenzó a acelerar un poco más. Finalmente, la aventura de Daniel terminó cuando se estrelló de frente contra una Jeep Liberty.



Afortunadamente, el impacto fue a baja velocidad y el pequeño se detuvo sin lesiones aparentes. Los otros conductores llamaron al 911 y mandaron a las autoridades al lugar para poner a salvo al niño.



Las autoridades aseguraron que el departamento de servicios infantiles está investigando lo sucedido. Sus padres comentaron a los medios locales que siempre le ponen atención al pequeño y jamás había pasado algo así, pero que en aquella ocasión seguían dormidos y no se dieron cuenta de nada.



EL UNIVERSAL (GDA)

