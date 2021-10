Mamá murió por disparo que hizo su bebé con un arma que encontró en casa

Las autoridades de Florida, Estados Unidos, arrestaron a Vondre Avery, de 22 años, quien se enfrenta a un juicio por homicidio de negligencia después de que su hijo de dos años asesinara a su madre de un disparo el pasado 11 de agosto.

Shamaya Lynn, madre del menor, se encontraba atendiendo una reunión laboral por medio de la plataforma Zoom cuando, en vivo y en directo, su hijo, que deambulaba por la casa, se encontró el arma de su padre y le disparó en la cabeza.

Shamaya Lynn (Derecha) y su esposo Vondre Avery (Izquierda) en un parque local. Foto: Captura de pantalla - Facebook: Shamaya Lynn

Según versiones oficiales, una compañera de trabajo que presenció el hecho llamó a las autoridades para que se hicieran cargo del suceso. Sin embargo, no sabía cuál era el lugar de residencia.



Por su parte, Avery, quien no se encontraba en la vivienda, llegó al poco tiempo y se dio cuenta de la tragedia.



“Literalmente acabo de llegar a la casa y entro a la habitación. Mi novia estaba trabajando en la computadora y ahora está tirada en el suelo, hay sangre por todas partes”, dijo Avery a la operadora de emergencia.



El infante habría disparado una única vez después de encontrar el arma de fuego en una mochila del programa infantil 'Paw Patrol' que, según medios locales, se encontraba sobre el piso del lugar sin ninguna supervisión.



La policía de Altamonte Springs procedió al arresto de Avery al considerar que pudo haber sido el principal responsable de los hechos.



Él tendrá que comparecer ante la justicia por cargos relacionados con almacenamiento irresponsable de arma de fuego y homicidio por negligencia, delitos que pueden acarrear hasta 15 años de prisión.



Aún no se conoce la fecha del juicio, pero el joven se encuentra recluido en un centro penitenciario transitorio mientras se define su futuro.



Hasta el momento no está claro cuál será el paradero del menor que accionó el arma ni de su hermano mayor, quien también se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos.



Según datos de ‘Every Town for Gun Safety’, un colectivo que busca la protección de niños, niñas y adolescentes de las armas de fuego, 875 personas han muerto por disparos involuntarios de menores desde el año 2015 hasta el 2020.



“Cada año, cientos de niños en los Estados Unidos se quedan sin supervisión, con armas cargadas, en mochilas y carteras, o simplemente en armarios y cajones de mesitas de noche”, dijo la organización en un informe lanzado a finales de diciembre de 2020.

