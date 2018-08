Niño de 9 años se quitó la vida después de ser víctima de ‘bullying’

Un niño estadounidense de nueve años se suicidó días después de comenzar las clases, víctima de un constante de ‘bullying’ por ser homosexual. "Cuatro días en la escuela fue lo que tomó, apenas puedo imaginar lo que le dijeron", dijo la madre de Jamel Myles, Leila Pierce, a medios de prensa local.

"Mi hijo le dijo a mi hija mayor que los chicos en la escuela le dijeron que se matara. Me duele tanto que no haya venido a mí". Pierce explicó que su hijo, que asistía a la primaria Joe Shoemaker en Denver, Colorado (oeste), le dijo en las vacaciones de verano (boreal) que era gay y que quería presentarse como tal a sus compañeros cuando comenzara el curso.



"Fue a la escuela y dijo que le diría a la gente que era gay porque estaba orgulloso de sí mismo", agregó.



La escuela puso a disposición de estudiantes y profesores terapeutas para los que quieran hablar de lo sucedido, y que envió cartas a las familias sobre la tragedia.



Pierce indicó que espera que la muerte de su hijo concientice sobre los efectos del ‘bullying’. "Tiene que haber responsabilidad por el bullying", dijo. "Los niños saben que está mal, un niño no quisiera que alguien se lo hiciera a él".



"Creo que se debe responsabilizar a los padres porque claramente o lo enseñan a ser así o los tratan así", añadió Pierce.

AFP