"La familia significa todo para mí", fueron las palabras de Laprentis Doughty, un menor de 11 años que arriesgó su vida y su integridad para salvar la de su hermana de dos años, al ingresar a una vivienda en llamas.



Sucedió en la ciudad de Salisbury, en el estado de Maryland (EE. UU.), donde hasta el alcalde se pronunció ante el acto heroico del joven. "Como alcalde, siempre estoy buscando ciudadanos que sean desinteresados, ciudadanos que estén dispuestos a liderar y tenemos uno aquí", dijo Jake Day a medios locales.

Según contó el niño al noticiero estadounidense 'WBOC', él y su hermana, Loyalty, estaban a cargo de sus familiares mientras su madre, Keishauna Banks, recogía los alimentos con los que amenizarían su cena de Acción de Gracias. Corrían las seis de la tarde cuando, mientras tomaba una siesta, el joven se despertó al sentir un olor a quemado.

Inmediatamente, se levantó corriendo y salió de su hogar, para luego darse cuenta de que la única que faltaba por salir era Loyalty. Sin pensarlo por un segundo, ingresó a la casa en llamas a buscarla: "Hacía calor, mucho calor. Ella estaba llorando. Estaba escuchando y me tropecé con ella, luego la levanté y la llevé abajo".

Lo cierto es que no fue fácil, sufrió varias quemaduras leves, de acuerdo con el Jefe de Bomberos del Estado de Maryland: "Sus heridas fueron tan leves que no requirieron atención médica en el lugar".



La madre del joven aseguró al noticiero mencionado que, cuando la llamaron por teléfono a informarle de lo sucedido, se dirigió rápidamente hacia su hogar. Su prisa fue tal que casi se accidenta en su carro al atravesar un semáforo en rojo. Al llegar, intentó ingresar pero le fue imposible por el espeso humo. Fue un gran alivio cuando vio salir a Laprentis con Loyalty en sus brazos.



Está muy orgullosa de su hijo, a quien no sabe cómo recompensar por su valentía: "Lo elogio y digo: '¿Sabes que hiciste un buen trabajo?'. Pero todavía estoy tratando de procesar todo, todavía estoy en estado de shock".

Lo cierto es que lo perdieron prácticamente todo en el incendio y los tres se están hospedando en un hotel, por lo que los vecinos se han acercado para brindarles productos de primera mano e, incluso, crearon un GoFundMe para recolectar dinero en pro de colaborarles.

