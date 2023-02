Fácilmente, lo que ocurrió a un niño de 11 años en Staten Island (Nueva York, Estados Unidos), después del Super Bowl, pudo haber terminado en una tragedia. El menor debió ser hospitalizado tras sufrir una sobredosis de marihuana en una fiesta que se realizó en una casa después del juego de fútbol americano.

Ryan asistió con su madre Verónica a una reunión en la casa de una amiga. El menor se sentó en un sofá al lado de su progenitora y comenzó a comer unos dulces que encontró en un cajón. Ryan nunca imaginó que se trataba de gomitas de marihuana.

Según lo informó New York Post, Verónica notó que su hijo "actuaba realmente extraño" después de regresar a casa luego de la fiesta donde sus amigos en New Springville.



"Mi hijo estaba sentado en el sofá conmigo y empezó a distraerse. Al principio, pensé que estaba fingiendo porque abrió mucho los ojos y se rió. Luego volvía a desconectarse por un minuto, luego abría los ojos y se reía", rememoró Verónica.



De acuerdo con el reporte periodístico, la mujer se preocupó cuando la risa del joven de repente se convirtió en gritos de ayuda y comenzó a exclamar: "¡Mamá, me siento muy raro!". Estaba escuchando voces. Luego comenzó a temblar. Pensé que tal vez estaba teniendo una convulsión".



Verónica llevó a Ryan a un centro de atención de urgencia, donde por el estado del niño llevó a los médicos a solicitar una ambulancia para trasladarlo al Centro Médico de la Universidad de Richmond.



"Después de que Ryan se sometiera a una serie de pruebas, incluida una tomografía computarizada, una prueba de orina reveló que había ingerido una cantidad considerable de THC en las últimas horas", señalo New York Post.



Gill se molestó cuando descubrió que su hijo había tomado las gomitas infundidas con hierba de un cajón de dulces en la casa donde se hizo la fiesta.



"Cuando (mi amiga) volvió a revisar el cajón después de que le contamos lo que pasó, se dio cuenta de que el caramelo tenía marihuana. Nos llamó llorando histéricamente", dijo Gill.



Gill se enfureció porque los empaques de comestibles como los que comió su hijo pueden confundirse con los de las marcas de dulces regulares, y solo tienen pequeñas advertencias de marihuana que los compradores pueden pasar por alto.



"Mucha gente ha dicho '¿Cómo es que ella no sabía (que eran comestibles)?'. Y yo les respondo: 'Yo no lo sabría'. Las personas que usan esas cosas lo saben. Las personas que no lo hacen, ni siquiera piensan en buscar (advertencias de THC)", dijo Gill.



Ryan pasó la noche en el hospital, descansando y bebiendo líquidos mientras los síntomas desaparecían, según su madre.



Gill le pide a las autoridades que tomen medidas enérgicas contra los vendedores ilícitos de cannabis, especialmente aquellos cuyos productos se comercializan para niños, algo que el Alcalde de Nueva York prometió hacer durante una conferencia de prensa en el ayuntamiento el 1 de diciembre del año pasado.



"¿Qué pasa si (el alcalde) hace que, si los (vendedores) ilegales no tienen un letrero de advertencia en sus paquetes, en letras grandes, negras y en negrita, reciban el doble de la multa? Solo para tratar de proteger a los niños", dijo Gill.



Fernando Umaña Mejía

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

