Hace más de un mes, Mathías Uribe, de 14 años está internado en una UCI en Nashville, Tennessee, en Estados Unidos. El joven batalla contra una extraña bacteria que obligó al equipo médico a amputarle los brazos y las piernas.



A través de redes sociales la familia de Mathías se ha trazado una meta: conseguir que Messi lo visite en el hospital, ya que es el ídolo del niño y da la casualidad de que 'La Pulga' disputará en Nashville la final de la Leagues Cup, con su equipo Inter de Miami, este sábado 19 de agosto.

Aunque la meta es difícil, la familia confía en que Messi comparta algunos momentos con Mathías y consiga alegrar sus días en medio de la difícil situación que atraviesa.



"Mathias ha escuchado que su jugador favorito (Lionel Messi) vendrá a la ciudad. Aunque en estos momentos pueda estar en la UCI Pediátrica, sus sueños son grandes. Después de la amputación de sus brazos y piernas, ha pasado por momentos difíciles y queremos levantar su ánimo”, se lee en una publicación en Instagram publicada por la familia.

La familia hace un llamado a quienes puedan ayudarlos a contactar al jugador. "A él le encantaría conocer a Messi, sería lo mejor del mundo para él. Así que si conocen a alguien que sea cercano con Messi, ¿nos ayudarían a cumplir este sueño?", se lee en el comunicado.



Justamente a través de redes sociales la familia ha documentado los avances de Mathías, sus cirugías y los procedimientos médicos a los que se ha enfrentado.



"Gracias a todos por su apoyo y buenas vibras. Esperamos ver a Mathías hacer goles como los que hace Messi algún día". ​

En otra de las publicaciones la familia destaca la valentía de Mathías durante todo el proceso médico. Pues a pesar de las circunstancias el menor ha mantenido su sonrisa.



"Mathías no para de sorprendernos. Es la persona más valiente que conocemos. Todos los días nos ha sorprendido con una mirada, una sonrisa y a veces con algún chiste"



Con un poco más de 600 'me gusta' y alrededor de 400 comentarios en Instagram, varios internautas se han sumado a la misión de que Mathías y Messi se conozcan. Por ahora, el jugador argentino no se ha manifestado.



