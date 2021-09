Niñera colombiana denuncia a su jefe en EE. UU. por grabarla en el cuarto

Una joven colombiana que trabajaba como niñera en Staten Island, Nueva York, denunció que el padre de los niños que cuidaba, instaló en su habitación una cámara que grabó múltiples horas de video de ella cambiándose de ropa.



Kelly Andrade, de 25 años, descubrió la cámara escondida en el detector de humo de su cuando empezó a sospechar de Michael Esposito, padre de los tres niños que cuidaba, pues ingresaba en repetidas ocasiones a su cuarto para revisar el detector de humo con la excusa de que estaba dañado.



Andrade le comentó al periódico local 'The New York Post' que cuando descubrió la cámara, Esposito estaba entrando a la casa “parecía muy nervioso y preocupado cuando llegó a la casa”.



Ella trató de fingir que estaba durmiendo para lograr que Esposito se fuera, pero él siguió golpeando la puerta. Entonces, la joven tomó la decisión de escapar por la ventana para ir directamente a la policía y poner el denuncio.



"Tenía mucho miedo. Además de lo que acababa de pasar, ahora no tengo dónde quedarme, estoy en un país completamente desconocido, estoy sola. No tengo dinero, no sé qué voy a comer, no sé qué voy a hacer mañana”, comentó Andrade al diario.



La policía arrestó a Esposito bajo los cargos de vigilancia ilegal. Sin embargo, fue liberado más tarde. Según su abogado, la cámara instalada hacía parte del circuito de vigilancia de la casa de Esposito y no era delito tenerla, ya que la edificación es de su propiedad.



Andrade obtuvo el trabajo por medio de Cultural Care Au Pair, una agencia que la puso a trabajar para esa familia, ahora la colombiana los está demandado por no responder por su seguridad.REDACCIÓN INTERNACIONAL

