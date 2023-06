El pasado 17 de junio de 2023, Kristel Candelario fue arrestada y acusada de asesinato tras la muerte de su hija de 16 meses, informaron las autoridades de Cleveland, Estados Unidos, en un comunicado emitido recientemente.

La mujer, de 31 años, partió de vacaciones hacia Puerto Rico y Detroit sin la compañía de Jailyn, su bebé, a quien dejó en la casa familiar sin cuidados durante aproximadamente 10 días. La menor fue hallada muerta por la Policía local el pasado 16 de junio.

De acuerdo con el informe dado por las autoridades, y publicado en el Centro de Registros Públicos de Cleveland, cuando los efectivos llegaron a la vivienda, la niña ya se encontraba sin signos vitales.



Inmediatamente, los miembros de la Unidad de Homicidios siguieron el protocolo de incidentes de mortalidad infantil y trasladaron el cuerpo a la oficina del médico forense para realizar los exámenes correspondientes y las investigaciones adicionales, teniendo en cuenta que no había signos de trauma.

La bebé tenía 16 meses para cuando murió. Foto: iStock

“Una investigación posterior reveló que la niña había sido dejada sola y desatendida durante aproximadamente 10 días, y posteriormente había muerto”, explicaron en el comunicado.



Esta versión fue confirmada después por Candelario, quien aceptó haber dejado sola y desatendida a su hija mientras paseaba por territorio estadounidense, según una declaración jurada a la que obtuvo acceso ‘NBC News’.



El medio citado anteriormente, además, explicó que, una vez la madre arribó a la vivienda, encontró a Jailyn en un nivel extremo de deshidratación. Sin dejar a un lado que llevaba mantas sucias y un pañal “saturado de orina y heces”.

Kristel Candelario fue arrestada y acusada por el asesinato de su hija. Foto: Cuyahoga County Sheriff

Candelario vivía con sus hijas y sus padres. No obstante, para cuando sucedieron los hechos, la mayor se encontraba de vacaciones con sus abuelos, quienes la llevaron con ellos.



Al parecer, en oportunidades anteriores la mujer había pedido a sus vecinos el favor de que cuidaran de Jailyn. No obstante, en esta oportunidad no lo hizo y decidió dejarla sola.

“Había tanta gente aquí; podría haber llamado a cualquiera de nuestras puertas y habernos pedido que lleváramos a Jailyn", dijo un vecino, de acuerdo con ‘The New York Post’.



Antes de su arresto, Candelario trabajaba en la escuela primaria Citizen Academy Glenville como asistente de construcción. Según funcionarios de Servicios para Niños y Familias (citados por ‘Daily Mail’), no existe registro de algún caso anterior de negligencia infantil por parte de la acusada.



Quienes conocieron a Jailyn la recuerdan como una bebé feliz, curiosa y “maravillosa”. “Jailyn realmente no merecía lo que le sucedió. Era increíble y realmente adorable, y la extraño mucho”, señaló un niño de 13 años a una cadena aliada de ‘NBC News’.

Hasta el momento, la investigación continúa en curso, al igual que la condena que probablemente recibirá la madre por asesinato.

Macabro homicidio en Modelia

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO