Niña de tres años falleció durante un supuesto exorcismo: el testimonio es desgarrador

El 24 de septiembre de 2021, se conoció el fallecimiento de la pequeña Arely Naomi Proctorn, una niña de tan solo tres años, que fue encontrada dentro de la iglesia de Apóstoles y Profetas en el centro de San José, cuidad de California. En ese momento, tres personas fueron arrestadas: su madre, Claudia, su tío, Aarón Hernández y René Trigueros, su abuelo.

Según el diario 'New York Post', la víctima fue torturada durante un supuesto exorcismo efectuado en una iglesia, que estaba en la parte trasera de la casa donde vivía. "Mientras continuaba esta agresión, Arely luchó por escapar de sus abusadores. Ella dijo repetitivamente: 'No'", compartió el medio.

De acuerdo con documentos de la fiscal adjunta del distrito del condado de Santa Clara, Rebekah Wise, el cuerpo de la menor estaba lleno de heridas que sufrió cuando su madre, tío y abuelo la "sometieron a la fuerza".

Lo más desgarrador del relato fue que Arely, antes de dejar el mundo, le dijo a su mamá, Claudia: "Te amo".

La madre de la menor, quien en aquel entonces tenía 25 años, fue abordada para que revelara qué le pasó a su hija. En declaraciones de 'KRON 4', la menor estaba despierta, llorando y gritando la noche anterior.

La mujer aseguró que su hija estaba “poseída” y dijo que “se veía diferente, por sus ojos que parecían vacíos", reúne el expediente judicial.

Alrededor de las 7 a.m., la niña fue llevada a la iglesia por Claudia y su tío, Aaron. El pastor de la ceremonia era su abuelo, René. Los tres familiares practicaron una serie de oraciones y actos para, supuestamente, “liberarla”. A eso de las 6 de la tarde, la menor ya no tenía signos vitales.

Claudia aseguró a las autoridades que la menor se despidió con un "te amo", pero ella no creía que fuera su hija y que "albergaba un espíritu maligno dentro de ella", según 'The New York Post'.

Además, en 2022, la mujer publicó un video en YouTube en el que aseguró: "No puedo cambiar el pasado, y tengo que ser positiva acerca de la situación".

¿Qué ha pasado en el caso?

En el momento que sucedieron los hechos, un médico forense determinó que la menor sucumbió a "asfixia mecánica, lo que generó una serie de lesiones que incluyeron la inflamación del cerebro y, también, tenía heridas en la boca".

En los documentos oficiales, el testimonio de Claudia dice que "eso le estaba pasando porque Dios le dijo que nunca estuvo destinada a ser madre".

La mujer fue arrestada en 2022 y acusada por el asesinato de la menor. Seguidamente, Aaron y René fueron culpados de los cargos de abuso grave. Según el medio mencionado, en el expediente judicial reciente, los fiscales del caso informaron que tienen las pruebas suficientes para realizar una condena.

Los tres implicados tendría que regresar a la corte en una audiencia programada el próximo viernes 10 de mayo de 2024.

