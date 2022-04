​​En Estados Unidos una niña de seis años llevó una botella de tequila a la guardería Grand River de Michigan. La menor compartió una botella Margarita rosado de José Cuervo de tamaño individual, la cual tenía dibujos llamativos para los niños y tiene un valor de 13 dólares (50 mil pesos colombianos).



Según el testimonio de los menores, la pequeña compartió con sus compañeros el tequila como si fuera zumo, sirviendo el contenido en vasos de papel y todos los niños bebieron varios sorbos.

La niña se echó en su taza y se lo bebió. Le contó a su compañera qué era y ella le dijo a la profesora que había licor en la taza y la profesora puso cara de burla FACEBOOK

Los profesores se percataron de la situación cuando vieron a los niños con síntomas de una borrachera: estaban mareados y hablaban un poco enredados. Por esta razón, decidieron llamar a los padres de familia y al centro de control de envenenamientos.



“La niña se echó en su taza y se lo bebió. Le contó a su compañera qué era y ella le dijo a la profesora que había licor en la taza y la profesora puso cara de burla”, comentó Dominique Zanders, madre de una menor, a la cadena de televisión ‘Fox 10’.



Otro padre Alexis Smith, comentó: "Tuve una pequeña conversación con mi hija, nada grande, y me dijo que la chica sabía que era licor"



Según lo que les comentaron los niños a los padres, la menor siempre conoció el contenido de la botella. Sin embargo, no se explican cómo esta situación pudo suceder y piden que se abra una investigación y se sancionen a sus padres.

En el centro escolar emitieron un comunicado hablando de lo que había ocurrido: “Si bien tratamos de vigilar todo lo que nuestros estudiantes traen a la escuela, eso simplemente no es posible”.



Además añadieron: “Es desafortunado que este tipo de bebidas para adultos puedan confundirse fácilmente con bebidas aptas para niños”.

La niña siempre supo que el contenido de la botella era alcohol. Foto: iStock

Riesgos de beber alcohol en menores de edad

Según un guía del Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los jóvenes que toman alcohol suelen experimentar: problemas de memoria, cambios en el desarrollo del cerebro, interrupción del crecimiento y desarrollo sexual.



Sin embargo, también lleva unos problemas sociales como: altas ausencias en las escuelas o calificaciones más bajas, el arresto por conducir o lastimar físicamente a alguien mientras está borracho, actividad sexual no deseada, entre otras. Por tanto, es peligroso y no está permitido que los menores ingieran alcohol.

