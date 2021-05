Niña dispara en una escuela de Estados Unidos 

Una niña abrió fuego este jueves en una escuela en el estado de Idaho, en el noroeste de Estados Unidos, hiriendo a tres personas antes de ser desarmada por una maestra, informó la policía.

La estudiante de la escuela secundaria Rigby cerca de Idaho Falls -cuyo nombre permaneció reservado- asiste a sexto grado, por lo que tendría 11 o 12 años.



La niña "sacó una pistola de su mochila, disparó múltiples rondas dentro y fuera de la escuela", indicó el alguacil del condado de Jefferson, Steve Anderson.



El alguacil dijo que las lesiones sufridas por dos estudiantes y un miembro del personal de la escuela no amenazan sus vidas. "Durante el tiroteo, una maestra desarmó a la estudiante y la retuvo hasta que la policía la puso bajo custodia", agregó Anderson en una conferencia de prensa.



El hecho es investigado por el FBI y a nivel local. Estados Unidos ha sufrido una serie de tiroteos masivos en las últimas semanas: uno en una instalación de FedEx en Indianápolis, otro en un edificio de oficinas en California, además de un ataque en una tienda de comestibles en Colorado y otro en varios spas en Atlanta.



El mes pasado, el presidente Joe Biden calificó la violencia armada en Estados Unidos como una "epidemia" y una "vergüenza internacional".



El año pasado, hubo más de 43.000 muertes relacionadas con armas en el país, incluidos suicidios, según Gun Violence Archive.



AFP