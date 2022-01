La decisión del hospital Brigham and Women's de Boston, Estados Unidos, de dejar por fuera de la lista de trasplante de corazón a una persona antivacunas ha generado polémica entre la comunidad.

De acuerdo con las declaraciones de la familia de DJ Ferguson al medio local ‘CBS Boston’, el hombre, que se encuentra a la espera de recibir un nuevo órgano e incluso días atrás había sido incluido en la lista de priorizados, ya no recibirá el trasplante.



El hospital afirmó recientemente que no llevarán a cabo el proceso médico con el paciente, de 31 años, debido a que se ha negado a recibir la vacuna contra el covid-19.



Al parecer, la decisión hace parte de una política médica en la que se especifica que los pacientes que vayan a recibir trasplantes deben tener su esquema de vacunas al día, en la que se incluye la del covid-19.



Esto se hace con la intención de que se garantice la supervivencia de la persona y el órgano se encuentre en un organismo sano.



“Al igual que muchos otros programas de trasplante en los Estados Unidos, la vacuna contra covid-19 es una de varias vacunas y comportamientos de estilo de vida requeridos para los candidatos a trasplante en el sistema Mass General Brigham para crear tanto el la mejor oportunidad para una operación exitosa y también la supervivencia del paciente después del trasplante”, explicó el centro médico en un comunicado al citado medio.



El padre de DJ Ferguson explicó al medio citado que la vacunación va en contra de los principios de su hijo y que no ha contemplado la posibilidad de recibir el biológico.



“Va un poco en contra de sus principios básicos, él no cree en eso (...) y como no recibirá la inyección, lo sacaron de la lista para trasplante de corazón”, afirmó David Ferguson.

Si bien los familiares del hombre, que tiene dos hijos y un tercero en camino, reconocen que es una política del hospital, no están de acuerdo con la decisión de no realizar el trasplante en dicho centro médico de Boston y aseguran que se debe respetar su elección de no vacunarse.



“Es su cuerpo y es su elección”, señaló el padre a ‘CBS Boston’.



Por el momento, no se sabe qué pasará con el trasplante que necesita Ferguson, aunque sus allegados tienen pensado buscar otra entidad en la que puedan realizarle el procedimiento, pero puede que esto agrave aún más su situación de salud ya que se encuentra muy débil para moverse.

