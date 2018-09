'No que yo sepa': Trump responde a supuesta reunión con Maduro

El presidente Donald Trump se refirió al mediodía de este miércoles a las versiones que, más temprano, señalaban de una repentina reunión que tendría programada con el presidente Nicolás Maduro, en horas de la tarde, después del discurso que el mandatario venezolano ofrecerá en la Asamblea General de la ONU, cerca de las 3 de la tarde (hora local).

"No que yo sepa", dijo Trump a periodistas, que le indagaron por la versión de que Maduro estaba viajando a la ciudad de Nueva York para ofrecer su discurso en la Asamblea General de la ONU y mantener una reunión con su homólogo estadounidense.



A la versión de que no hay confirmación oficial de ese encuentro, se sumó también la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Un encuentro entro estos dos "no está en los planes", afirmó.



Hacía el mediodía, fue el mismo mandatario que publicó en su cuenta de Twitter un video en el que escribe: "Aterrizando en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Traigo la voz de todo mi pueblo, vengo cargado de Pasión Patria para defender la verdad".

Aterrizando en Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Traigo la voz de todo mi pueblo, vengo cargado de Pasión Patria para defender la verdad.

La semana pasada, Maduro dijo que estaba evaluando "las condiciones de seguridad" para asistir al debate anual en Naciones Unidas, porque según aseguró, está "en la mira" de los asesinos.



Horas antes del rumor, el presidente Trump se mostró abierto a encontrarse con su homólogo venezolano "si él está aquí" en Naciones Unidas y "quiere reunirse", pero advirtió de que "todas las opciones", incluida la militar, siguen sobre la mesa respecto a Venezuela.



"Si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé. No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense. Pero si puedo ayudar a la gente, eso es para lo que estoy aquí", dijo Trump en declaraciones a periodistas al llegar este miércoles a la sede de la ONU.



Trump insistió en que "todas las opciones" siguen sobre la mesa con respecto a Venezuela, en una clara referencia a la vía militar.



Pero Venezuela respondió. El Gobierno de ese país acusó a Trump de "promover una insurrección militar" en el país tras rechazar sus declaraciones "belicistas e injerencistas".

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más enérgico rechazo ante las declaraciones belicistas e injerencistas emitidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientadas a promover una insurrección militar en el país", dijo la Cancillería venezolana en un comunicado.



Según el texto de la Cancillería, este pronunciamiento evidencia "la política de cambio de régimen que promueve su Gobierno con la participación de algunos Gobiernos latinoamericanos".



Además, resalta que no son "un elemento aislado", dado que, asegura, "emergen en un contexto de sucesivas amenazas de intervención militar en Venezuela y bajo el incremento de la presencia militar estadounidense en la región, tendentes a crear un conflicto regional de proporciones insospechadas".



El Gobierno venezolano señaló así que ante las declaraciones de Trump "rinde homenaje a la dignidad y honor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana" y manifestó "su compromiso con la paz y la estabilidad regional".



