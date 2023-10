Nicki Nicole: ¿qué dijo sobre Peso Pluma y por qué le pidió disculpas?

La polémica entre Peso Pluma y Nicki Nicole está debajo de los reflectores. Hace unos días, la cantante originaria de Argentina recibió miles de críticas tras la viralización de las declaraciones que hizo sobre su supuesto romance con el intérprete de los corridos tumbados. Ahora, se disculpó por ello y explicó cuál es el estado actual de su relación con él.

Lo que sucedió fue que, durante una entrevista para el podcast Molusco TV, cuando a Nicki se le preguntó cuál era su relación con Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, la comparó con sacar a pasear a un perro. Si bien en ese momento ella enfatizó en que solo era un ejemplo, las reacciones no tardaron en llegar.

"Imagínate si todos los días salís con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, ¿entendés? Es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Estor hablando de que… es como si te ven todos los días con el mismo bolso, en algún momento te van a decir. Es lo mismo, nosotros vamos juntos para todos lados, obvio la gente va a decir…", fue lo que dijo durante el programa.

Las disculpas de Nicki Nicole por sus dichos sobre Peso Pluma



Enseguida le llegaron miles de comentarios criticándola por sus declaraciones, por lo que salió a defenderse a través de su cuenta oficial de X. Declaró que en ese momento, cuando le preguntaron sobre Peso Pluma, no supo qué responder, pero que sin duda lo que dijo no fue con mala intención.



“Gente, no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa por la pregunta, pido disculpas si no se entendió bien lo que quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”, escribió.

gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta

pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo — naiki (@Nicki_Nicole19) October 11, 2023

¿Qué opina Peso Pluma sobre lo que dijo Nicki Nicole?



El exponente de los corridos tumbados ya se hizo presente ante esta situación y envió un mensaje a través de sus redes sociales, en el que aclaró que todo marcha bien entre la rapera y él. “Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas”, comentó Peso Pluma.