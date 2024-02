Nicki Nicole confirma que Peso Pluma le fue infiel: con quién y cómo se enteró

Nicki Nicole confirmó que Peso Pluma le fue infiel. Tras solo unos meses de confirmar su romance, la cantante usó sus redes sociales para anunciar su separación con un emotivo mensaje, luego de que el mexicano fuera captado con otra mujer recorriendo un casino de Las Vegas, tras el Super Bowl.



Contexto: (Peso Pluma fue captado con otra mujer: así fue su fugaz relación con Nicki Nicole)

Tras asistir al Super Bowl LVIII, Peso Pluma fue visto en Las Vegas con otra mujer. Luego del encuentro entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, el cantante de P.R.C. asistió a una fiesta privada en la que estuvo siempre con una atractiva acompañante. Las imágenes rápidamente se viralizaron y llegaron a Nicki Nicole, novia del cantante mexicano, quien no asistió al encuentro de fútbol americano por cumplir con sus compromisos de trabajo.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, publicó Nicki Nicole en sus historias de Instagram, el martes 13 de febrero. En el mismo mensaje dejó claro que estaba sorprendida por la infidelidad de parte de Hassan Emilio Kabande, nombre real de Peso Pluma.

¿Cómo descubrió Nicki Nicole la infidelidad de Peso Pluma?

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, compartió la cantante de Dispara, quien ya eliminó todas sus fotos con Peso Pluma de su muro de Instagram.

Nicki Nicole y Peso Pluma hicieron su relación pública hace cerca de tres meses. Hasta ahora el mexicano no se ha pronunciado.