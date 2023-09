El paso por el Darién, la inhóspita selva que divide a Colombia y Panamá, se ha convertido en un lucrativo negocio que beneficia no solo a contrabandistas de la zona, sino también a políticos, empresarios y líderes electos en la región.



Así lo denunció este jueves The New York Times en un reportaje realizado por periodistas del diario estadounidense que se internaron en el Darién y en los pueblos vecinos a la selva para registrar la crisis migratoria que se vive en esta zona.

Y es que las cifras oficiales aseguran que al menos 350.841 migrantes, la mayoría venezolanos, han cruzado el Darién en lo que va de año. Una cifra histórica que supera a los 248.000 migrantes que cruzaron esa jungla en 2022.



El presidente Gustavo Petro, de hecho, le dijo al diario citado que este año la cifra de migrantes que cruzan la selva puede alcanzar las 500.000 personas, mientras que, asegura el mandatario, en el 2024 podría crecer a un millón de migrantes.



En el año anterior, además, 141 personas murieron en esa ruta migratoria, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, aunque la cifra podría ser muy superior.



Migrante venezolana ayuda a su hija mientras cruzan la selva del Darién. Foto: Luis Acosta/AFP

El actual flujo migratorio es tal que ha sobrepasado las capacidades de las estaciones migratorias y los organismos internacionales que se encuentran en Darién. Lo que llevó al gobierno de Panamá a anunciar un paquete de medidas para enfrentar la crisis migratoria, en el que se encuentran aumentar las deportaciones, principalmente de personas con antecedentes penales, y mover los puntos de control a los que llegan los viajeros.

¿Cómo el Darién se convirtió en un negocio?



Según The New York Times, son varios los personajes que “persiguen la bonanza migratoria” en el Darién y sus municipios aledaños. Incluidos exconcejales, candidatos a las alcaldías y otros políticos en Necoclí o Acandí.



El negocio, dice el diario estadounidense, ha llegado a tal punto que hoy en día existen empresas que organizan los guías para los migrantes, los lancheros y hasta las personas que cargan los bolsos de los viajeros.



Es el caso de la Fundación Social Nueva Luz del Darién manejada, según el Times, por líderes electos de las juntas de acción comunal de la zona y que ha reunido a más de 2.000 guías locales y cargadores de maletas y bolsos de los migrantes. A ello se suma el caso de un candidato a la alcaldía que lidera una empresa de lanchas para el transporte de migrantes.



“Hoy en día, el negocio lo manejan integrantes electos de la junta de acción comunal a través de una organización sin fines de lucro fundada por el presidente de la junta y su familia. Se llama Fundación Social Nueva Luz del Darién, y se encarga de gestionar toda la ruta desde Acandí hasta la frontera con Panamá, fijando precios por el trayecto, recaudando tarifas y operando extensos campamentos en medio de la selva”, indica el Times.

Migrantes esperan para abordar una lancha hacia la frontera con Panamá. Foto: Mauricio Dueñas / EFE

Según las cifras del medio estadounidense, un migrante puede llegar a pagar 40 dólares (poco más de 156.000 pesos colombianos) por el trayecto en lancha para llegar a la selva. Por un guía que los conduzca por la ruta deben pagar hasta 170 dólares (más de 600.000 pesos colombianos), mientras que por la ayuda de alguien para cargar las maletas llegan a pagar hasta 100 dólares.



Por lo que llaman “paquetes especiales”, que incluyen tiendas de alojamiento, botas y otros insumos, el valor asciende hasta los 500 dólares, más de 1.900.000 pesos colombianos, o incluso más.



Darwin García, miembro electo de la junta de acción comunal y exconcejal de Acandí, le dijo a The New York Times que la fundación lleva a cabo labores legales porque solo guían a las personas hacia la frontera.



Pero, tal como denuncia el diario, “algunas autoridades se preguntan si bajo la apariencia de una organización sin fines de lucro, la fundación lleva a cabo una operación de tráfico de personas”.



No obstante, algunos políticos consultados por ese mismo diario aseguran que profesionalizar el negocio del paso de migrantes ayudará a impulsar la economía de la región y a que los migrantes crucen hacia Panamá de una manera más segura.

Los migrantes haitianos viajan desde Necoclí hasta Acandí para ingresar a la selva del Darién. Foto: AFP

La relación del Clan del Golfo con la migración



En su reportaje, el diario estadounidense también denunció que detrás del negocio están grupos criminales como el Clan del Golfo. El presidente Gustavo Petro, de hecho, le dijo a ese periódico estadounidense que el grupo gana hasta 30 millones de dólares por el negocio migratorio.



En su entrevista con el New York Times, Petro reiteró -tal como dijo en una reciente cumbre en compañía del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que la crisis migratoria en el Darién se remonta al bloqueo económico a países de la región, en una referencia directa a las sanciones impuestas por el gobierno de EE. UU. a Venezuela.



El Times también afirmó que la presencia del gobierno nacional en el Darién es más bien escasa y que incluso la Policía Nacional “choca los puños con los hombres que venden costosos paquetes de viaje para atravesar la selva”.

Además, el periódico destacó que si bien el negocio migratorio no es nuevo en la zona, pues cientos de locales ya operaban llevando a los migrantes en sus lanchas desde hace décadas, la llegada masiva de migrantes en los últimos tiempos, específicamente la ola migratoria proveniente de Haití en 2021, hizo que los líderes locales organizaran el negocio y le dieran la estructura con la que opera hoy en día.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO