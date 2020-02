¿Por qué primarias demócratas de New Hampshire son claves en EE. UU?

El pequeño estado de New Hampshire juega un rol decisivo en la carrera presidencial en Estados Unidos y allí los demócratas decidirán este martes cuál es su candidato preferido para enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre. Abecé para entender por qué estas primarias son tan importantes.



¿Por qué se dice que lo que ocurre en New Hampshire es clave?

Cada cuatro años, este estado de 1,3 millones de habitantes es invadido por los equipos de campaña de los candidatos, que esperan ganar la primaria. Después del fiasco de los "caucus" de Iowa la semana pasada, donde los demócratas tuvieron problemas para entregar los resultados por un error tecnológico, la apuesta es doble.



Si bien Iowa es considerado el pitazo inicial de las primarias, New Hampshire marca el tono y define la salida de los candidatos más débiles del pelotón.



¿Es cierto que los resultados de esta primaria son observados con atención en todo EE. UU.?

Sí, dados los precedentes históricos. El general de la Segunda Guerra Mundial Dwight Eisenhower ganó la primaria de este estado en 1952, una victoria que allanó su camino hacia la Casa Blanca y sellaría su rol en la vida política estadounidense.



El exalcalde de South Bend (Indiana) Pete Buttigieg aparece de segundo en la intención de voto. Foto: AFP

De las 17 elecciones presidenciales que ha habido desde entonces, 14 candidatos que ganaron la nominación de su partido en este estado después se convirtieron en presidentes.



En los otros casos, el aspirante que llegó en segundo lugar fue quien finalmente llegó a la Casa Blanca. En otras palabras, hay poca esperanza para quien llega en tercer lugar.

¿Con los 11 candidatos que tienen los demócratas es fácil hacer predicciones?

En esta ocasión no es tan sencillo. "Aquí, cualquier cosa puede pasar", dijo Bill Gardner, la autoridad electoral en este estado desde 1976. "Y si alguien ganó o no ganó en Iowa, eso no tiene un gran impacto en lo que pase aquí", advierte.



De hecho, los candidatos son conscientes de lo que está en juego y de cuán en serio se toman su rol los habitantes de New Hampshire. Por eso, varios candidatos – incluyendo al senador Bernie Sanders, al exalcalde Pete Buttigieg y la senadora Amy Klobuchar - han celebrado 65 o más actos en ese estado desde junio de 2019.

¿Quiénes lideran la carrera en New Hampshire?

Las encuestas están lideradas por Sanders, un candidato del ala izquierda del partido que en 2016 venció en este estado a Hillary Clinton, pero que después perdió finalmente la nominación. A él lo sigue Buttigieg

El exvicepresidente de EE. UU. Joe Biden perdió por primera vez el liderazgo en la intención de voto en nivel nacional este lunes. Foto: Efe

Pero los independientes son una fuerza política importante en este estado, cuyo lema es "Vive libre o muere". En New Hampshire hay más electores inscritos como independientes que como votantes partidistas y éstos están habilitados para votar en las primarias, lo que hace que los candidatos trabajen con ahínco para atraer su apoyo.



Detrás se sitúan los otros candidatos que esperan dar la sorpresa y así impulsar sus candidaturas o evitar que éstas naufraguen.

¿Y el exvicepresidente Joe Biden? ¿No era el favorito de los demócratas?

Según el promedio de encuestas en New Hampshire, Biden llega cuarto junto a la senadora progresista Elizabeth Warren, por detrás de la senadora moderada Amy Klobuchar.



Pero el desempeño del exvicepresidente va a ser examinado con lupa, después de que el candidato que partía en cabeza en intención de voto a nivel nacional bajara por primera vez este lunes al segundo lugar, cediendo el liderato a Sanders, según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP