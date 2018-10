Un neo-nazi, principal sospechoso de masacre en sinagoga de EE.UU.

Al menos 11 personas fueron asesinadas, y otras 6 quedaron heridas, después de que este sábado un hombre armado con un rifle de asalto abrió fuego durante un servicio religioso en la sinagoga 'Árbol de Vida', en la ciudad estadounidense de Pittsburgh.



El escuadrón de la Policía SWAT capturó en el lugar a un hombre de 46 años identificado como Robert Bowers, quien es el principal sospechoso de abrir fuego contra la congregación religiosa.

Al capturado le han sidos imputados un total de 29 cargos federales, incluyendo

11 cargos por asesinato con armas de fuego y 15 cargos por discriminación y obstrucción al ejercicio de libertad religiosa, y tres cargos por participación en crímenes de odio y amenaza al orden público.



Según un perfil hecho público en los noticieros estadounidenses, Bowers era un fascista y supremacista blanco, simpatizante de grupos neo-nazis. Frecuentemente arremetía contra la comunidad judía, los refugiados y los musulmanes con mensajes de odio en sus redes sociales.



"A HIAS (organización judía que ayuda a refugiados) le gusta traer invasores que matan a nuestra gente. No puedo quedarme sentado y ver cómo mi pueblo es masacrado. No me importan lo que piensen. Aquí voy", fue uno de los últimos mensajes que se publicó en una cuenta (@onedingo) en la red social Gab, relacionada a Bowers, horas antes de que se llevara a cabo la masacre.

Un mensaje de odio contra la comunidad judía fue la última publicación que Bowers hizo en la red social Gab. Foto: Captura de pantalla

En esta misma cuenta hay varias publicaciones antisemitas, así como mensajes de odio contra refugiados y musulmanes, e imágenes de la que sería su colección de armas de fuego.



De acuerdo a archivos públicos, el sospechoso no tiene registros previos en su historia criminal, y no estaba afiliado a ningún partido político.

Redacción Internacional

* Con información de agencias y CNN