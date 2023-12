Natti Natasha revela cómo son las visitas de su hija a Raphy Pina en la cárcel: 'Luto'

La reguetonera Natti Natasha reveló cómo vive las visitas a Raphy Pina en la cárcel y cómo ha afectado esta situación a su hija, Vida Isabel. El músico puertorriqueño, productor musical y manager de la dominicana, cumple una condena de 41 meses tras ser sentenciado por posesión ilegal de armas de fuego. Mientras tanto, la cantante sigue adelante con su carrera musical y acaba de estrenar el álbum Nasty Singles.

A pesar de sus intentos de reducir la sentencia, Pina saldrá en libertad hasta el 21 de enero del 2025. Mientras tanto, el productor cumple su sentencia en una institución penitenciaria de baja seguridad, localizada en Carolina del Norte, en donde Natti Natasha y su hija de dos años, Vida Isabel, lo visitan cada 15 días.

Sobre cómo ha sido que su pareja, manager y productor esté preso, Natti Natasha reveló: “Sí, es complicado más al principio, porque yo sé que la gente no entiende ese sentimiento que ya no le da. Yo personalmente era una persona que no entendía el gran dolor de nadie que tuviera preso porque no había pasado por esa experiencia, pero cuándo me tocó: es un luto”, dijo a El Gordo y la Flaca.

“Nosotros tenemos visitas fijas cada dos semanas”, contó la reguetonera. “Al principio era muy fuerte, porque lo veíamos con algo en medio, donde no podíamos tocarnos, no podíamos como que hablar bien. La niña se tuvo que acostumbrar… se acostumbró”, dijo la famosa intérprete de temas como Quién sabe, Oh daddy y Me gusta.

Cómo vive la hija de Natti Natasha y Raphy Pina las visitas al reclusorio



Natti Natasha reveló que sus visitas a Raphy Pina son de categoría familiar y que no mantienen encuentros conyugales en el penal. También habló sobre lo importante que son estas reuniones para su hija y cómo la niña se ha adaptado a la situación, aunque no sabe realmente que su papá está preso. “Ella no sabe, tiene dos años. Sabe que no esté en la casa, pero ella sabe que siempre lo vemos y ya sabe cuando montamos un avión porque va a ver a papá”, dijo la cantante.

Vida Isabel es la hija más chica del productor, quien también es papá de Mía, Monty y Chingui. Foto: Instagram @raphypina

“Nosotros llegamos primero y entonces él sale por la puerta y ahí ellos tienen, tienen su saludo y su momento, tienen una dinámica muy personal, ellos dos”, dijo con una sonrisa. “Cuando él llega siempre, nosotros tenemos un saludo que es ‘cucucú’, entonces ya se lo hace y le dice ‘papá’ y ellos se abrazan y hacen sus cosas, se dan sus besos”, compartió.

“Ahora, en el momento de ahora, está en un campamento, gracias Dios, donde estamos en una silla, nosotros literalmente nos sentamos; nos agarramos la mano, disfrutamos de la niña, que es amiga de todos los reos del lugar, comemos y, simplemente, disfrutamos del tiempo que estamos juntos”, contó Natti Natasha, quien reafirmó que ha sido difícil esta etapa sin Raphy Pina.