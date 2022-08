Paul Pelosi, el esposo de la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, se declaró inocente este miércoles de un delito de conducir bajo los efectos del alcohol por el que fue arrestado el pasado 29 de mayo.



(Le puede interesar: Nancy Pelosi llega a Corea del Sur desde Taiwán para seguir con su gira por Asia)

(Además lea: ¿Por qué el mundo espera con tensión respuesta de China a desafío de Pelosi?)



El hombre, que estaba citado en la Corte Superior del Condado de Napa (en el norte de California), no se presentó en los juzgados y en su lugar acudió su abogada, Amanda Bevins, quien dijo que su cliente era inocente, informó la prensa local. Su próxima cita ante la Justicia está prevista para el 23 de agosto.



La declaración coincidió con uno de los momentos de máxima atención mediática para su esposa, involucrada en una gira por el continente asiático con la que ha agitado las convulsas relaciones entre China y EE. UU. al ser el cargo público de mayor nivel que visita la isla de Taiwán en más de 20 años.



(No deje de leer: 'Aquellos que ofendan a China deben ser castigados', dice canciller Wang Yi)



Por su parte, el marido de 82 años, fue detenido el sábado 28 de mayo en torno a la medianoche en el condado vinícola de Napa, cuando tras salir de una cena en un restaurante próximo a su casa, el Porsche que conducía se chocó con un Jeep.



De acuerdo con la declaración policial, los vehículos quedaron severamente dañados pero no hubo más incidencias personales. Tras realizar las pruebas pertinentes, las autoridades detectaron que Pelosi conducía con un nivel de alcohol en sangre del 0,08 % o superior.



El marido de la veterana presidenta de la Cámara de Representantes entró en prisión a las 4:13 horas de la madrugada del domingo, y salió de ella a las 7:26 horas, tras haber abonado una fianza de 5.000 dólares.



(Lea también: Varios barcos de guerra de Estados Unidos navegan por la región de Taiwán)



Los Pelosi están casados desde 1963 y tienen cinco hijos en común. La oficina de Nancy Pelosi evitó hacer cualquier declaración al respecto y se limitó a calificar el incidente de “privado” y a recordar que la presidenta de la Cámara Baja se encontraba en la otra punta del país, en Washington D.C., cuando su marido fue detenido.



EFE