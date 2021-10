Murió niño que jugaba saltando sobre su cama y salió por la ventana

El pasado viernes 8 de octubre la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se conmocionó al conocer la noticia de un pequeño de 3 años que falleció al caer de la ventana de su apartamento en un cuarto piso.

De acuerdo con las autoridades locales, el accidente ocurrió en horas de la mañana mientras estaba con su tía en la vivienda, quien se percató de lo sucedido al buscarlo por todo el apartamento y no encontrarlo.



“Comenzó ella a rebuscar por todos los cuartos, por todo, y, no sé, de momento no estaba y cuando ella bajó y averiguó, había encontrado el niño tirado en el suelo", mencionó la abuela del menor, la señora María, al noticiero de la ciudad ‘NY1’.



La tía del menor estaba a cargo del niño porque su hermana había salido a trabajar.



Según el reporte de la policía, el pequeño Daniel, cayó en unas escaleras que llevan al sótano y, de acuerdo con el medio local, la tía estaba junto a él con un ataque de pánico cuando llegaron las autoridades.



El menor fue trasladado con vida a un centro asistencial, pero lamentablemente no fue posible salvar su vida.



Aparentemente, el incidente habría ocurrido porque la ventana no tenía rejas y además estaba tapada con unos cartones. La familia de la víctima dice que el dueño del lugar debe hacer una mayor inspección a las viviendas.



“Yo le pido que de verdad, el dueño del edificio, como dije de un principio, esté más pendiente a las inspecciones de los apartamentos para la salvación de los niños", mencionó María al mismo noticiero.



Así mismo, los familiares dijeron que el pequeño era un niño autista y que iba a celebrar su cumpleaños número 4 el pasado lunes.



Los demás habitantes del vecindario lamentan lo sucedido, pues recuerdan con cariño al niño fallecido. Incluso, algunos vecinos intentaron auxiliar a Daniel al momento de lo ocurrido.



‘Univisión Nueva York’ entrevistó a uno de los vecinos, quien comentó: “Él todavía estaba tratando de respirar. Estaba respirando cuando estábamos llamando y cuando entramos él parece que cogió su último viaje de aire”.



