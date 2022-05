La cadena de cafeterías Starbucks correrá con los costes de viaje en Estados Unidos de aquellas empleadas que quieran abortar, así como los de los trabajadores que se sometan a procedimientos de reasignación de género, siempre que el centro más cercanos que ofrezca dichos servicios se encuentre a más de 160 kilómetros, anunció este lunes la compañía.



(Lea: 'Science' acusa a tribunal de EE. UU. de ignorar la ciencia sobre el aborto)



“Independientemente de lo que decida el Tribunal Supremo, siempre nos aseguraremos de que nuestros socios (empleados) tengan acceso a una atención médica de calidad", escribió la vicepresidenta en funciones, Sara Kelly, en una carta enviada a los trabajadores y que han recogido varios medios locales.

Starbucks reacciona así a la filtración de un borrador del Tribunal Supremo que recoge un dictamen mayoritario de esta corte para derogar un fallo de 1973 en el conocido como el caso de "Roe contra Wade" y que garantizaba el derecho a la interrupción del embarazo.



La supresión de ese fallo dejará la regulación del aborto en manos de los estados, muchos de los cuales están imponiendo leyes para prohibir o restringir la interrupción voluntaria del embarazo.



La cadena, con sede en Seattle (Washington), también extenderá los beneficios de transporte a las personas que dependan de los trabajadores que estén inscritos al plan de salud de la compañía.



Sin embargo, no ha aclarado si cubrirá los costes de los trabajadores sindicalizados, después de que el pasado 4 de mayo anunciara una subida de sueldo de la que expresamente excluyó a los trabajadores de las cafeterías que se hayan organizado para formar un sindicato.

Protestas a favor del aborto en Estados Unidos. Foto: Bloomberg

Mastercard se suma a la iniciativa

Esto incluye una variedad de servicios, desde tratamientos de fertilidad hasta servicios de gestación subrogada [...] incluida el acceso a métodos anticonceptivos, y terminación del embarazo. FACEBOOK

TWITTER

Mastercard Inc. dijo que ayudaría a pagar los viajes de las trabajadoras para acceder a abortos si la interrupción del embarazo no está disponible en su estado de origen.



"Continuaremos ofreciendo a los empleados acceso a la misma atención medica, incluida la planificación familiar y los beneficios reproductivos, que está disponible hoy donde sea que vivan", dijo la compañía de tarjetas de crédito en un memorando al personal el miércoles.



Con esta medida, Mastercard y Starbucks se unen a otras grandes compañías como Tesla, Levi Strauss, Yelp, Citigroup, Apple Inc. y Match Group Inc. que se han comprometido al pago de los costes de desplazamiento para quien necesite viajar a otro estado para abortar.



"Si bien un fallo de la Corte Suprema para anular Roe v. Wade " aún no es definitivo, reconocemos que este es un momento significativo y en el que podría haber muchas preguntas", dijo en el memorando de Mastercard, con sede en Purchase, Nueva York.



Mastercard ha pagado durante mucho tiempo a los trabajadores para que viajen para acceder a otros servicios de salud, incluidos trasplantes de órganos y otras cirugías especializadas, según las declaraciones.



La nueva política de viajes de aborto de la compañía bancaria entra en vigencia el 1 de junio.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y Bloomberg

