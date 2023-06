En estos últimos meses se ha hablado sobre los cientos de personas que han decidido salir del país para poder tener nuevas oportunidades; sin embargo, no todos corren con la misma suerte, ya que hay quienes se han visto obligados a regresar a Colombia.



Este es el caso de una mujer de tan solo 19 años, quien decidió trasladarse, en estado de gestación, a Chicago, Estados Unidos, con el fin de poder ofrecerle una vida mejor a su hija.



(Siga leyendo: Hallazgos en Usme que podrían cambiar la historia de Bogotá).

No obstante, durante el trabajo de parto la joven quedó en estado de coma, mientras que su bebé, recién nacida, está siendo atendida por el personal médico.

Dada la situación, Adriana, la madre de María Ángel Caballero, la joven que reside en EE.UU., pidió al gobierno que le permitiera viajar para poder acompañar a su hija.

Facebook Twitter Linkedin

La bebé se encuentra bajo observación médica. Foto: iStock

¿Cómo sucedió?

El pasado 3 de mayo, Adriana y sus dos hijas se dirigieron a Estados Unidos, para cumplir el "sueño americano". Sin embargo, Adriana y una de sus hijas fueron devueltas a Colombia, quedando la joven María Ángel allí.



Días después, sin esperarlo, el 20 de junio de este año, Ángel fue intervenida para ser atendida y dar a luz a su bebé, quien nació en perfectas condiciones de salud, a diferencia de su madre, dado que quedó en estado de coma.



Adriana, la mamá de Ángel, pudo enterarse de que su hija estaba en mal estado de salud cuando la escuchó llorando durante la llamada en la que se encontraban durante el parto. Aun así, lo que más le llamó la atención fue que la llamada fue abruptamente interrumpida.



Ante la situación, una mujer, quien acogió a María Ángel, contacto a la madre de la joven para decirle que su hija había entrado en estado de coma, según le comentó a CityTv.

​

​"Lo que me dice la señora es que mi hija entró en estado de coma y le diagnosticaron síndrome de Hellp", Comentó Adriana.

¿Qué es el síndrome de Hellp?

Stanford Medicine Children's Health, sistema de atención médica de la Bahía de San Francisco, California, explica que este síndrome pone en riesgo la vida de la madre, dado que causa problemas hepáticos, presión arterial, sangrado y la descomposición de glóbulos rojos.



Por lo tanto, los médicos le explicaron a Adriana que este síndrome era más delicado que cuando se detectaba preeclampsia.



De hecho, la madre manifestó que, esta enfermedad es hereditaria, por lo que le preguntaron si ella había padecido de este síndrome, a lo que ella contestó: "no".



(Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO).

¿Qué se sabe del estado de salud de joven y su bebé?

Ella me necesita, tanto como yo la necesito a ella. Es lo único que estoy pidiendo, que me den la oportunidad de estar con mi hija FACEBOOK

TWITTER

Hasta el momento, no se sabe nada de la salud de Ángel Caballero ni de la bebé, excepto que, la recién nacida se encuentra en manos del hospital.



Por lo tanto, la madre, quien se encuentra angustiada, le pide a la embajada, al gobierno colombiano y estadounidense que le permitan viajar hasta donde se encuentra la joven.



"Ella me necesita, tanto como yo la necesito a ella. Es lo único que estoy pidiendo, que me den la oportunidad de estar con mi hija", exclamó la madre.

¿Qué respuesta le han dado?

De acuerdo con lo que explicó la madre de María Ángel, el pasado 21 de junio, se dirigió a la embajada, con el fin de llenar el trámite para recibir una visa humanitaria, por lo que aún se encuentra a la espera de que su solicitud sea atendida.



También afirmó que ya había sido contactada por la cancillería de Chicago; sin embargo, no le solucionaron nada. Hasta el momento, se encuentra a la expectativa de poder ver y acompañar a su hija y a su nieta.

Más noticias en EL TIEMPO

La historia de las extrañas apariciones en Teatro Jorge Eliécer Gaitán

La increíble historia del minero que sobrevivió 60 horas a 160 metros de profundidad

Bogotá es la ciudad que más reporta ciberdelitos en Colombia

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*Con información de Wilder, periodista de CityTv.