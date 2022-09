Una mujer de 56 años reveló que está embarazada del bebé de su propio hijo, después de que su nuera descubriera que ya no podía concebir.



El Daily Mail publicó que Nancy Hauck, de St. George, Utah, decidió ser madre de alquiler para su hijo, Jeff Hauck, de 32 años, y su esposa, Cambria, de 30, después de que su nuera se sometiera a una histerectomía, lo que significa que no podía tener más niños.



Su hijo y su esposa se sometieron a un tratamiento de fecundación in vitro durante seis años antes de tener a las gemelas, Vera y Ayva.



Luego tuvieron otro par de gemelos, Diseal y Luka, ahora de 11 meses, pero el nacimiento fue traumático y llevó a Cambria a necesitar una histerectomía, dejándola incapaz de tener más hijos.



'Un poco más de náuseas'



"El embarazo ha sido muy similar a tener a mi hijo, pero he tenido un poco más de náuseas. Mi esposo, Jeff y Cambria han sido increíbles durante todo el embarazo (...) Me siento muy poderosa cargando a la hija de mi hijo”, afirmó Nancy.



La bebé nacerá en noviembre y Nancy dijo que "no puede esperar para dar a luz", reportó el Daily Mail.

"Nunca imaginé que estaría embarazada a los 56 años o que esto sería posible, pero es lo más hermoso", reportó la madre.



"Le dije a mi hijo, y él lloró y se sorprendió. Ni siquiera le había dicho a mi esposo en ese momento, pero él realmente me apoyó".

'Tuvieron luchas con la infertilidad'



Nancy dijo: "Han tenido muchas luchas con la infertilidad, pero tenían siete embriones para probar con FIV y decidieron que querían usarlos", mencionó el Daily Mail.



Jeff y Cambria ya habían recolectado embriones fertilizados de sus otras rondas de FIV, y a Nancy se le transfirió el embrión en febrero de 2022.



Nancy comenzó su tratamiento hormonal en enero de 2022, inyectándose todos los días durante 12 semanas con la ayuda de su esposo y el padre de Jeff, Jason, de 59 años, quien es optometrista. Luego, el embrión fertilizado se transfirió a su útero un mes después. Y estaban todos 'sobre la luna' cuando funcionó.



"Fue un poco aterrador ya que habían pasado 26 años desde que tuve un bebé", dijo Nancy.

'El embarazo de Nancy es un faro completo'



Cambria ha podido asistir a todas las citas con Nancy, y la familia estaba encantada de saber que esperaban una niña. Cambria, propietaria de un estudio de danza, dijo: 'Es tan humilde que Nancy esté haciendo esto por nosotros".



"Ha sido tan milagroso y hermoso ver a Nancy llevar a nuestra dulce niña. Ha sido asombrosa y llena de tanta luz y gracia", mencionó Cambria, indicó The Mirror: "Dicen que el embarazo viene con un brillo, pero el de Nancy es un faro completo".



El hijo de Nancy, Jeff, un informático, dijo: "Me sentí agradecido de tener una madre tan desinteresada y cariñosa [que] estaba dispuesta a hacer ese tipo de sacrificio por mi familia".



Jeff agregó: "Estamos agradecidos y emocionados por la hermosa nueva vida que viene a nuestra familia.



La nieta de Nancy nacerá el 5 de noviembre y, todo va según lo planeado, nacerá con Jason, Jeff y Cambria en la habitación.

EL UNIVERSAL (MÉXICO) / GDA