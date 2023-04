Durante toda su infancia, Coral vivió con el trauma de ser juzgada por su condición fisiológica que hacía que un vello oscuro y grueso creciera alrededor de su cara.



La mujer narra que desde los 12 años se dio cuenta de su condición y que, desde ese momento, se afeitaba todos los días en la mañana y que era necesario hacerse un retoque de maquillaje a las 2 de la tarde porque ya tenía barba.

Coral lleva más de un año sin afeitar su barba. Foto: Coral Sánchez

Por años le ocultó este detalle a sus parejas y dice que de hecho, se levantaba más temprano que ellos para afeitarse, maquillarse y evitar que sus novios se dieran cuenta.



En su colegio también debía ocultar su barba con abundante maquillaje para no recibir las burlas y comentarios de sus compañeros que notaban la actitud extraña de la mujer.



“Creo que comencé a afeitarme porque era lo que debía hacer. Me daba cuenta de que otros niños hacían comentarios sobre mis pobladas patillas. Me afeitaba todas las mañanas cuando me despertaba y a las 2 de la tarde ya tenía una barba crecida", comenta la mujer a un diario de Estados Unidos.



Su condición se debe a una patología denominada ovario poliquístico, que desarrollo en su cuerpo el hirsutismo: una afección de crecimiento de vello excesivo en cara, pecho y espalda.



La mujer vive en Seattle, Estados Unidos junto con su esposo, quien dice que se ve hermosa con la barba y que la acepta con todas sus condiciones.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

