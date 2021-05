Murió en accidente de moto mientras conmemoraba la muerte de su hijo

Una tragedia familiar ocurrió el pasado 15 de mayo en las carreteras del estado de Colorado, en Estados Unidos.



Mientras se realizaba un recorrido de motociclistas para recordar a un joven, fallecido el mes anterior, su madre murió accidentada.

La víctima del fatal evento fue Diane Everett, de 51 años, quien iba a bordo de una moto modelo Honda CBR 2012, la cual pertenecía a su hijo.



Según el diario local ‘Coloradoan’, más de 80 motociclistas participaron del recorrido y fueron testigos del hecho.



La mujer murió horas después en el Centro Médico de Salud Rockies en Loveland, otra ciudad cercana.

¿Qué pasó?

De acuerdo con las autoridades, la causa del accidente pudo ser el exceso de velocidad.



Al parecer, la motocicleta en la que iba Diane no pudo sortear con éxito el paso por una curva, entró en una zanja y chocó.



Joshua Everett, su hijastro, presenció el momento y le contó al diario mencionado que "todo lo que podía pensar era: 'no otra vez. No puedo perder a dos de ellos'''.



Joshua se refería a que, paradójicamente, Diane murió en un accidente similar (tanto ella como su hijo perdieron la vida sobre una motocicleta) y exactamente un mes después del fallecimiento de Michael, como se llamaba el joven.

Diane Everett, una mujer de Colorado (EEUU) de 51 años murió en un fatídico accidente de motocicleta mientras participaba en una marcha grupal conmemorativa en honor a su difunto hijo, que paradójicamente, también murió el mes pasado a los 23 años en otro accidente de motocicleta pic.twitter.com/tOBvx3te12 — Moises Lopez (@chapoisat) May 21, 2021

El joven también contó que, desde que murió su hermanastro, Diane vivía en sufrimiento, por lo que ahora sabe que “está feliz y en un lugar mejor, ya no sufre''.

La seguridad vial en EE. UU.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT, por sus siglas en inglés), tan solo en 2020, en ese estado, hubo 127 accidentes fatales en los que una moto estuvo involucrada, lo que representa un aumento del 22 % respecto al año anterior, cuando 103 personas murieron por la misma causa.



Pese a que las motos corresponden solo al 3% de los vehículos estadounidenses, las muertes de motociclistas representan el 22 % de todos los decesos por accidentes en carretera.



Por ello, el CDOT está comprometido con la seguridad vial y ha compartido consejos al respecto:

Revisar los puntos ciegos de las motocicletas. Mirar dos veces al entrar en una carretera. Evitar distraerse con el teléfono, por ejemplo. No seguir de cerca a las demás motocicletas.

Los puntos ciegos están dados por los retrovisores y el espectro de visión del casco. Foto: iStock

Vale la pena aclarar que Diane llevaba puesto su casco, por lo que es importante seguir al pie de la letra las demás recomendaciones para reducir las posibilidades de muerte en un accidente.

