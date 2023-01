Patrick Clancy es el esposo de la mujer que presuntamente causó la muerte de sus tres hijos el pasado martes 24 de enero estando en su casa de Duxbury, Massachusetts (Estados Unidos).



Se sabe que los dos hermanos mayores, Cora, de 5 años, y Dawson, de 3, al parecer por estrangulamiento, fallecieron ese mismo día; mientras tanto, el hijo menor, Callan, de 8 meses, murió el viernes en el Boston Children's Hospital, según el cubrimiento del medio local ‘NBC Boston’.

La mujer, identificada como Lindsay Clancy, estaría en un hospital de Boston con custodia policial, pues enfrenta dos cargos de homicidio, tres por estrangulación y tres de asalto y agresión con un arma mortal, indicó el citado medio.



De igual modo, se informó que el padre de la familia, Patrick Clancy, había llamado en la noche del martes a la línea de emergencias, hacia las 6:15 p. m., reportando que su esposa había intentado suicidarse. Cuando llegaron las autoridades, la mujer estaba con los tres niños inconscientes y con signos de trauma físico.



Ante la situación, los medio han indicado que la comunidad donde sucedieron los hechos se ha notado impactada por la noticia y se ha empezado a hablar sobre la salud mental materna, dado que algunos especulan que la mujer podía estar padeciendo depresión posparto, a pesar que aún no se conoce oficialmente qué motivó a la sospechosa a llevar a cabo tales actos.



(Le puede interesar: EE. UU.: suspenden a un sexto policía por brutal golpiza a Tyre Nichols).

El mensaje del esposo a la comunidad

Tras la muerte de sus hijos, Patrick Clancy se pronunció por primera vez, mediante un comunicado, en el que para sorpresa de muchos parece defender a su esposa.



“Le encantaba ser enfermera, pero nada igualaba su intenso amor por nuestros hijos y su dedicación a ser madre. Era todo lo que ella siempre quiso. Su pasión me enseñó a ser un mejor padre”, comentó el hombre el texto.



Además, pidió perdón en nombre de su esposa y se refirió a una situación que, según él, no le había permitido ser ella misma: “Quiero pedirles a todos que en lo profundo de ustedes mismos perdonen a Lindsay, como yo lo he hecho. La verdadera Lindsay amaba y se preocupaba generosamente por todos: yo, nuestros hijos, familiares, amigos y sus pacientes. Las mismas fibras de su alma son amorosas. Todo lo que deseo para ella ahora es que de alguna manera pueda encontrar la paz”



Finalmente, el padre recordó a cada uno de sus hijos con amor, haciendo referencia a sus cualidades y cerró el comunicado diciendo: “Cora, Dawson y Callan, me dieron mucho en su breve tiempo aquí. No sé si el dolor desaparecerá alguna vez, pero haré todo lo posible para continuar en tu honor. Dada te quiere mucho y siempre te recordará”.

Siga leyendo:

-Hombre fingió su propia muerte y apareció en su funeral; amigos lo rechazaron

-Máxima alerta policial y 42 detenidos en Jerusalén tras mortal atentado

-'Un misil tardaría un minuto': la amenaza que Putin habría dado a Boris Johnson

Tendencias EL TIEMPO